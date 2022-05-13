В этом году организаторы решили вспомнить 1960-е, эпоху «детей цветов» и The Beatles. Пространства галереи превратятся в островки спокойствия для встреч с психологами, арт-терапией и йогой. Организаторы надеются создать на акции атмосферу любви и гармонии:

– Обстановка во всем мире сейчас очень сложная, у каждого человека огромное множество стрессов, как личных, так и связанных с окружающим миром. Именно поэтому нам хотелось в этом году стать для всех желающих островком спокойствия, тишины, там, где можно вспомнить о любви к себе и, может, даже к Вселенной.

Под акцию будут задействованы все пространства самой галереи и Сада скульптур снаружи. Подготовлены две насыщенные концертные программы: на улице – рок и регги от групп Сыктывкара и Кирова, в эркерном зале внутри галереи – акустический концерт от кавер-групп и исполнителей авторской песни. Будут мастер-классы для всех категорий посетителей. Акция пройдет с 17.00 до 23.00. Входной билет – 350 рублей, пенсионерам и студентам – скидка.