Все мы немножко Путины… Если, конечно, внимательно приглядеться

Коми в этом году стукнет 100 лет, но федеральные ТВ-каналы не балуют «старушку» вниманием. А если и вспоминают о ней, то лишь в связи с каким-либо курьезом, дающим повод для зубоскальства.

Шутить подано!

Из Москвы наша республика видится как территория парадоксов. Это край невероятной экзотики. Здесь все смешно – от местных топонимов до фамилии губернатора. Здесь если уж арестовывают, то целиком все правительство, вплоть до референтов. А если ведут дебаты в парламенте, то обязательно «по фене», с криками: «Я тебя урою, тварина!»

Коми поставляет в центр не только нефтепродукты, которые часто разливаются по пути (и это тоже очень смешно!), но и ценное сырье для разнообразных шуток. Кстати, далеко не каждый регион может этим похвастаться. К примеру, какие бы удивительные заявления ни делал Рамзан Кадыров, шутить в его адрес телеведущие почему-то стесняются.

Другое дело – безобидная северная республика. Тем более что нынешний глава региона неожиданно проявил себя ярким ньюсмейкером. За последнее время он уже дважды оказался в центре внимания всей страны. Сначала в публичном месте (таковым у нас считается Госсовет) он смачно обматерил депутата Олега Михайлова. А недавно наш предводитель отличился и на встрече с жителями Усинского района.

Поэтому неслучайно, что именно Владимир Уйба стал одним из героев ТВ-шоу «Вечерний Ургант». 25 мая Иван Ургант и его соведущий – резонер Дмитрий Хрусталев в течение восьми минут разыграли в телеэфире забавную сценку.

Какого качества телесигнал в Коми?

Ургант (торжественно): – Глава Республики Коми…

Хрусталев: – Так…

У: – Тебе это слово должно быть близко – «Коми»…

Х: – Не понимаю, о чем ты…

У: – Владимир Уйба (оживление в зале)…

Х: – А вот это слово мне близко…

У: – Это пока еще не новость – он уже давно глава… Ответил на возмущение жителей села Мутный Материк (смех в зале), которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении. И ответил он словами вот какими: «Для вас я – Путин» (оживление, смех).

Х: – Ишь ты! Как реагировать-то на это?

У: – В последний раз мы такую фразу слышали, когда Дмитрий Медведев только стал президентом.

Х: – И потом четыре года…

У: – Вот есть фотография Владимира Уйбы, давайте сравним: он похож на Владимира Путина?

Х (озадаченно): – Ну-у-у…

У: – Я так скажу: смотря какого качества телесигнал в Коми. Это удивительно, да? Кстати, это не первый раз, когда Уйба использовал такой прием. Был такой случай, когда жители этого же поселка спрашивали: «Когда к нам приедет уже с гастролями Филипп Киркоров?» И он сказал: «Для вас я – Филипп Киркоров» и действительно отработал полтора часа. Хотя на высоких каблуках – попробуй отработать…

Х: – И в перьях…

(Следующую фантазию Урганта – о том, что даже икона якобы заговорила голосом Уйбы – мы опускаем, щадя чувства верующих).

У: – Я обращаюсь к жителям села Мутный Материк: как все изменить? К вам приедет глава Коми, а вы ему говорите: «Мы пожалуемся Владимиру Уйбе». И он скажет: «Я для вас – Уйба». И здесь надо ловить момент и подписывать документ (смех, аплодисменты).

Взгляд из Кремля

Но больше всех, наверное, озадачен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифингах его вдруг часто стали расспрашивать о событиях в далекой Коми, о которой г-н Песков, вероятно, имеет довольно смутное представление.

Пресс-секретарю надо держать в голове глобальные вещи – Украину, Китай, Байдена, Лукашенко. А тут журналисты уже дважды просят его прокомментировать высказывания какого-то периферийного Уйбы.

Песков, человек опытный и, как обычно в таких случаях, находит обтекаемые, ничего не значащие слова. Но если его еще и в третий раз спросят про Уйбу, пресс-секретарь может психануть: «Вы что, издеваетесь?! Давайте уж лучше про Навального, про «Боинг», про козни Америки – мне это проще комментировать».

Место красит человека

Но вообще-то глава Коми по-своему прав. Ведь Путин – это уже не персона, а символ власти. Свой «маленький Путин» должен быть в каждом регионе, городе, районе, селе. Вплоть до деревушки на три избы.

Семья, как ячейка общества, тоже не исключение. И вопрос: «Кто у нас в семье – Путин?» для супругов отнюдь не праздный. Это не какая-то ролевая игра, а выяснение своего места в ячейке. Ведь от позиции в иерархии зависит многое, если не все. И тот, кто сверху, всегда прав.

Владимир СУМАРОКОВ.