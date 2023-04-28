С появлением частной собственности возникла необходимость ее защиты. Для этого люди изобрели замок и ключ. Русские мастера изготавливали врезные и навесные замки, сундучные и шкатулочные. Об этом и о многом другом расскажет выставка «Ключ сильнее замка», которая открылась 20 апреля в выставочном зале Национального музея Коми. В экспозиции показана часть большой коллекции ключей из Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Не только самовары и пряники

Битва на Куликовом поле – один из ключевых моментов в истории нашей страны. Можно предположить, что именно поэтому в фондах Государственного музея-заповедника «Куликово поле» собрана большая коллекция старинных ключей.

Но, скорее всего, музейная коллекция связана с тем, что тульские мастера (Куликово поле находится на территории современной Тульской области) славились не только ружьями, самоварами, гармошками и пряниками, но также замками и ключами к ним.

На выставке представлены 144 экспоната из фондов музея-заповедника «Куликово поле», которые позволят проследить эволюцию замочного производства мировых и тульских мастеров на протяжении XII-XX веков.

Коллекцию замков и ключей в музее «Куликово поле» собирали много лет. Самые ранние предметы в ней относятся к XII-XIII векам. Они попали в фонды в результате изучения древней Тулы у деревни Торхово, летописного города Корники на реке Шат и археологического памятника Куликова поля – Устьинского городища, что на правом берегу Мокрой Таболы.

Самые поздние экспонаты XVIII – начала XIX века были обнаружены в ходе

изучения исторической части Тулы. Благодаря реставраторам, сохранившим археологические находки, можно будет увидеть, как древнерусские мастера превращали обычные замки в произведения искусства, как устроен винтовой замок.

Заглянуть внутрь

«Ключ сильнее замка» – выставка интерактивная. Авторы проекта предложат посетителям решить интересные задачи. Так, подобрав ключи к замкам, можно будет открыть для себя интересные факты. К примеру, узнать о профессии замочника и древних способах запирать самое ценное.

Путешествие по выставке станет занимательной игрой. Здесь можно открыть замки эпохи Куликовской битвы, узнать, как шифруется телеграфный код, заглянуть внутрь замка и увидеть работу механизма, разгадать хитрости различных кодов. Вооружившись лупой, подобно сыщику, отыскать изображение ключа на предложенных полотнах, а также посетить уголок с развивающими играми для детей.

Как древние запирались

Замки использовались более 6 тысяч лет назад. Первые упоминания о них существуют в мифах и Ветхом Завете. В гробнице фараона Рамсеса II историками был найден ключ к замку из твердой древесины. Ключ, тоже деревянный, длиной примерно 30 сантиметров и более, был снабжен на конце штырями с секретным расположением. Точно так же расположенные вертикальные подвижные штифты удерживали засов в его скобах. У замка не было замочной скважины в нашем понимании. Нужно было просунуть руку с ключом в отверстие в двери и вставить ключ в засов. При поднятии ключа штифты смещались вверх на нужное расстояние, и тогда ключом можно было отодвинуть засов.

Древние греки тоже делали замки и ключи из дерева, но начали применять и металл. Одним из их усовершенствований было то, что замок закрывался и открывался ключом через узкую замочную скважину. Ключи были очень длинные, серповидные и неудобные в ношении. Другой древнегреческий замок был гораздо менее надежным. Засов, закрепленный на двери с внутренней стороны, удерживался в закрытом положении веревкой, завязанной узлом, развязать который мог только тот, кто его завязал. Но узел был на виду, и веревку можно было перерезать.

Древние римляне сохранили египетский принцип подвижных штифтов, но добавили пружины, удерживающие штифты в гнездах засова. Замки делались чаще всего из железа, а потому были меньше в размерах. Ключи изготавливались из железа или бронзы. Некоторые из них были снабжены кольцом для ношения на руке, и это было удобно, поскольку одежда римлян не имела карманов.

Они такие разные

В конструкции замочных ключей – три основные части. Бородка (лезвие) – участок, на который нанесена информация и с помощью которого передается усилие на ригель замка. Головка (кольцо) – уплощенный элемент конструкции, который удерживает рука. Шейка (стержень, стебель, трубка) соединяет два предыдущих элемента. К числу наиболее сложных по технике изготовления относится реечный (ригельный) ключ.

В России расцвет скобяного производства приходится на вторую половину XIX – начало ХХ веков. В Туле изготавливался огромный ассортимент изделий: ручки дверные и оконные, всевозможные замки, задвижки и щеколды, половые решетки, завертки, накладки, дверные пружины и цепи, дверные звонки и колокольчики. Тульские изделия распространялись на огромную территорию: от Урала на востоке до Восточной Европы на западе и Средней Азии на юге.

В Коми крае долгое время замками не пользовались – подпирали дверь палкой. Но со временем появились первые деревянные замки (по-коми – томан). Даже когда железные замки стали общедоступными, в некоторых деревнях и селах по старинке пользовались деревянными замками. Один такой замок из фондов Национального музея Коми представлен на выставке. В селе Помоздино им пользовались вплоть до начала XX века. По принципу работы это деревянный пальцевый замок. Выступы на бородочной части ключа соответствуют брускам, или пальцам, на засове. При вставлении ключа выступы поднимали пальцы, засов возвращался в исходное положение, и дверь открывалась.

Также на выставке можно увидеть гаечные ключи и даже телеграф для передачи сообщений ключом Морзе.

Выставка будет работать в Сыктывкаре до 25 июня.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.