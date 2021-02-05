31 января в центре Сыктывкара вновь прошла несанкционированная властями акция протеста, на которую собралось несколько сотен человек.

С места в карьер

В отличие от 23 января полицейские не стали ждать, когда горожане начнут митинговать, – сразу начались задержания. С Театральной площади, перерытой со всех сторон спецтехникой, протестанты плавно «перетекли» к Вечному огню, затем на Стефановскую площадь, часть из них добралась до Кировского парка, где была окружена плотным кольцом правоохранителей. Часть из них с противоударными щитами перекрывала все подступы к зданию МВД по РК.

В ходе несанкционированной акции протеста было задержано не менее 100 человек, их доставили в городское отделение полиции, которое было оцеплено солдатами-срочниками.

Суды и штрафы

К ответственности за участие в несанкционированных акциях в Сыктывкаре было привлечено более 70 человек. Судьи выписывали, как правило, штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Известный сыктывкарский правозащитник Эрнест Мезак, который 31 января также был задержан на несанкционированном властями митинге, заявил, что в свете последних событий готов безвозмездно оказать всем нуждающимся юридическую помощь. В частности, подать жалобу в Европейский суд по правам человека на любое наказание, связанное с участием в мирных протестных акциях. А также кратко проинструктировать, как надо защищаться в российских судах первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дел по защите своих прав.

Вместо митингов будут ярмарки

Несанкционированная акция протеста 31 января стала нетипичной для Сыктывкара и в целом для Коми. В последний раз массовый разгон демонстрантов наблюдался в конце 2011 года на несанкционированном митинге против фальсификации выборов в Госдуму России.

Похоже, власти начали всерьез задумываться, как снизить градус протеста. В феврале в Сыктывкаре помитинговать в центре точно не удастся, санкционированный митинг или несанкционированный – теперь не имеет абсолютно никакого значения. По выходным в столице весь февраль на Театральной и Стефановской площади будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Где вот только найти столько аграриев?

Сергей ПАВЛОВ.