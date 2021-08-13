Обитатели крошечной удорской деревни борются за элементарные условия жизни, гарантированные Конституцией всем гражданам нашей страны. И добиваются поразительных результатов!

Деревня Елькыб находится в 18-ти километрах от райцентра – села Кослан. Но это – по прямой, а поскольку дорога идет вдоль извилистой реки Мезень, расстояние еще больше – 27 километров. Из-за бездорожья Елькыб медленно умирал, к 1995 году здесь числился всего… один человек. Но когда появилась нормальная дорога, деревня возродилась, теперь здесь от 40 до 60 постоянных жителей. А вообще, люди жили в Елькыбе веками – места здесь дивные, красоты необыкновенной.

Но у деревни остались другие проблемы – отсутствие электричества, связи. И в 2018 году местные жители обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить им эти элементарные блага цивилизации. После этого последовал иск в суд, в котором было требование о возложении на районную администрацию обязанности организовать круглосуточное электроснабжение деревни Елькыб.

Шаг за шагом

После того, как в деревню пришло электричество, жители Елькыба продолжили «борьбу» за восстановление своих конституционных прав. И в мае 2019 года отправили новое письмо в прокуратуру. В этот раз среди ряда других в обращении содержалась просьба обратиться в судебные органы для решения вопроса об организации водоснабжения. Этот вопрос решался долго, но в итоге суд обязал администрацию района выполнить требование прокуратуры.

Деревенские жители пытаются создать у себя в населенном пункте и другие условия для нормальной жизни. Встал вопрос о качественной связи и пользовании интернетом. Когда все «местные инстанции власти» были пройдены, пришлось жаловаться в Москву. В апреле 2021 года в адрес Совета Федерации и профильного комитета Государственной Думы было направлено коллективное обращение жителей соседних населенных пунктов Удорского района (Елькыб и Нижний Выльыб), под которым подписалось более 300 человек. Результат покажет время…

В Елькыбе не теряют надежду, что будет выполнено решение суда и об устройстве наружного освещения автомобильной дороги в пределах населенного пункта. Суд обязал сделать это до 1 сентября 2020 года. Однако с тех пор прошел почти год, а Управление автомобильных дорог и Министерство строительства и дорожного хозяйства республики к исполнению решения так и не приступили. По-видимому, требуется новое обращение в прокуратуру.

Александра ФИЛЛИПОВА, Удорский район.