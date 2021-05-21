В Воркуте 52-летнего Руслана Магомедова знают давно и, наверное, почти все местные жители. В остальных городах и весях Коми – теперь уже многие. Во всяком случае – к нему присматриваются. Во-первых, потому что он депутат республиканского парламента и соавтор ряда важных законопроектов. Во-вторых, это довольно крупный, по региональным меркам, бизнесмен. А такие люди всегда находятся в центре общественного внимания.

Интересна еще и такая коллизия: с одной стороны, Магомедов – депутат из так называемой «провластной обоймы», а с другой – ведет себя достаточно независимо, когда дело касается принципиальных вещей. К примеру, в свое время он открыто выступил против повышения пенсионного возраста. То есть пошел против «генеральной линии партии». Он и сейчас считает то решение властей ошибкой, из-за которой пострадали интересы северян.

Однако в тактических вопросах Магомедов способен проявлять гибкость и, когда надо, умеет в хорошем смысле торговаться (бизнес научил), идти на компромиссы, лавировать. При этом он избегает явного популизма, эффектных жестов, «игры на публику». Недаром же на его малой родине, в дагестанском селении Мюрего, бытует поговорка: «Если бы от крика становились великанами, то в первую очередь им стал бы ишак».

Кстати, мюрегинцы почти всерьез считают себя отдельным, хотя и маленьким этносом. У них есть свои особые адаты – традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. В какой-то степени их, вероятно, унаследовал и Руслан Магомедов. Но все остальное он приобрел на Крайнем Севере, где сформировался как личность.

Вместо райских садов холодная тундра

Руслан родился в 1968 году в селе Мюрего, откуда открывается замечательный вид на Кавказский хребет. Вокруг знаменитые мюрегские леса, где встречается «краснокнижный» тис. А дальше, в сторону Избербаша, тянутся густые сады и сочные виноградники.

Место в принципе райское, но уже тогда, в 70-е годы, с работой в здешних краях было туго. И молодые родители 6-летнего Руслана отправились на заработки в Воркуту. В то время шахтерский город был на подъеме, а слухи о «длинных» северных рублях быстро разлетались по всей стране.

Но жизнь в Заполярье оказалась не сахаром, особенно для южан, не привыкших к пурге и морозам. Семья обосновалась в поселке Северном, в холодном бараке, где нужно было постоянно топить печку, а воду носить из колонки. Позднее они переехали в «хрущевку».

Закончив школу, Руслан отправился в Дагестан, где оставалась его любимая бабушка. Поступил в Дербентский сельхозтехникум, после окончания которого попал по распределению в Тюмень, на молочный завод. Но в 1988 году вернулся к родителям в Воркуту, откуда его и призвали в армию. Службу проходил в одной из частей морской авиации.

Отслужив, в 1990 г. он устроился горнорабочим очистного забоя на шахту «Аяч-Яга», с 1992 по 1995 годы работал на «Центральной». И заочно учился в институте торговли.

А время было как раз «торговое». Середина 90-х – расцвет мелкого бизнеса, частной инициативы. Почувствовав в себе предпринимательскую жилку, Руслан купил свой первый КамАЗ и отправил его в родной Дагестан – за овощами и фруктами для Воркуты.

«Фруктовый бизнес» в «лихие» 90-е был довольно рискованным, но позволил сколотить небольшой капитал. А к тому времени в Воркуте стали закрывать шахты – производственные территории превратились в «мертвые зоны». Надо было разбирать здания, утилизировать металл, проводить рекультивацию земельных участков. Вместе со своим братом Руслан организовал ООО «Экология», которое и занималось этими работами.

Беспредел в «Заполярной кочегарке»

Заработанные деньги Магомедов не хранил «в кубышке», вкладывал в другие виды бизнеса – торговлю, сервис – и даже открыл первый в Воркуте боулинг-клуб. При этом активно занимался благотворительностью. То есть по мере сил пытался выполнять те социальные функции, от которых с началом «дикого капитализма» государство по сути отказалось.

В те смутные «транзитные» времена в стране рушились и нравственные устои. Молодого предпринимателя особенно поражало, как быстро заполняются приюты для сирот и дома престарелых. Бросать детей или пожилых родителей – это, по меркам Кавказа, просто неслыханно.

– У нас в Дагестане нет домов престарелых, потому что и в голову никому не придет сдавать своих стариков куда-то. И это правильно: сначала родители заботятся о нас, а потом мы о них, – говорил Р. Магомедов в одном из интервью. – Точно так же и с нашими детьми. Я, например, ругал своих мальчишек, если они забывали проведать бабушку, мою маму…

Еще одна беда той эпохи – разгул криминала. Мафиозные группировки

контролировали Воркуту, и почти все, кто занимались бизнесом, платили дань различным ОПГ. А некоторых запугивали или убивали.

Руслан Магомедов тоже пережил несколько покушений и был на волосок от гибели.

Однажды, когда он уехал в командировку, двое вооруженных налетчиков ограбили его квартиру. Скорее всего, они действовали по наводке и забрали из сейфа деньги, о которых знал лишь один посторонний человек. Находившаяся в квартире жена получила сильный удар и потеряла сознание. А младший сын-пятиклассник в тот момент отправился в магазин за хлебом и лишь чудом разминулся с грабителями…

– Это была акция устрашения, – вспоминает Р. Магомедов. – Таким образом какие-то люди хотели подтолкнуть меня к тому, чтобы я уехал из города. Запугивали различными способами в разное время. И после нескольких криминальных инцидентов меня спрашивали, почему я не уехал, не бросил здесь все и не эвакуировал семью. А я всегда отвечаю, что правда и закон на моей стороне. Воркута с самого детства – моя вторая родина. Я честно тружусь, плачу налоги. С какой стати мне убегать отсюда? Потому что какие-то бандиты так захотели? Нет, решил я, со мной так не пройдет. По прошествии лет я могу резюмировать: предпринимательская доля такова, что бизнесмен рискует ежедневно. Произойти может все что угодно. Если бизнес большой, это может кому-то не понравиться. Нужно быть готовым ко всему. И если ты работаешь честно и грамотно – никто не сможет помешать тебе. На все остальное – воля Бога.

Между тем криминальный беспредел в Воркуте продолжался дольше, чем в других российских городах. Самая влиятельная ОПГ – так называемая банда «Ифы-Козлова» – была разгромлена лишь весной 2012 года. На счету этих головорезов десятки жертв…

«Мир» как место притяжения

Нельзя воевать с бандитами в одиночку, а уж тем более, решать общие для города социальные проблемы. Поэтому в 2007 году Р. Магомедов «отправился во власть» – баллотировался в депутаты муниципального Совета. Причем избиратели дважды подряд оказывали ему доверие. Кроме того, в 2011 году он возглавил местное отделение организации «ОПОРА России».

– Я был депутатом два созыва. Мне нравилось работать в Совете города, я знал и видел, какую пользу приношу Воркуте, – рассказывает Р. Магомедов.

Однако на третий срок он не пошел. В 2015 году предприниматель занялся, по его словам, «самым масштабным в своей жизни проектом» – постройкой ТРЦ «Мир». На фоне разговоров о «депрессивной, умирающей» Воркуте идея создания подобного многофункционального центра многим казалась чересчур дерзкой. Но Магомедов с этой задачей успешно справился.

Сегодня воркутинский «Мир» – это не просто площадка для коммерции и развлечений, а своего рода общественное пространство, место притяжения горожан. И хотя пандемия 2020 года нанесла серьезный удар по бизнесу и многие предприниматели разорились, «Мир», тем не менее, устоял.

«Свой человек в Госсовете»

Между тем проблемы «Заполярной кочегарки» никуда не делись. Одна из них – переселение воркутинцев – решается крайне медленно. Даже льготная очередь (для инвалидов и пенсионеров) растянулась на много лет.

Десятки объектов городской инфраструктуры, и в первую очередь многострадальный Усинский водовод, нуждаются в ремонте и реконструкции. Доля пустующего в городе и поселках жилья почти 40 процентов, и на его содержание муниципальная казна ежегодно тратит свыше полумиллиарда рублей.

На все это нужны огромные средства, и без поддержки федерального центра и республики Воркуте сегодня не обойтись.

Осенью прошлого года Руслан Магомедов был избран депутатом Государственного Совета Коми. По словам депутата, его главная цель – лоббировать интересы воркутинцев на всех уровнях власти. Этим он сейчас активно и занимается.

– Воркута всегда имела огромный потенциал по части добычи и сегодня не утратила свое положение. Но главное ее богатство – люди, у кого болит душа за наш город, и я из таких, – говорит депутат Магомедов. – Когда Воркута получила статус опорной зоны в федеральной программе освоения Арктики, у заполярного города появился уникальный шанс на развитие. И я уверен, что Воркута, откуда еще недавно многие уезжали от безысходности, теперь обретет свое «второе дыхание».

Любовь ВОРОБЕЙ.

(Фото заполярка-онлайн.рф)