Уже две недели жители Вуктыла живут в «ледяной блокаде»: в домах батареи еле теплые, в подъездах все проморожено. Но во всем ли виноваты низкие температуры?

Если посмотреть на комментарии чиновников из администрации Вуктыла, то действительно, к сегодняшней чрезвычайной ситуации приложил руку Дедушка Мороз. И даже цифры приводятся – в прошлую зиму было пять актированных дней за весь отопительный сезон, а в нынешнюю – уже в три раза больше!

Депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов считает, что первопричину нынешней беды надо искать не на градуснике, а в действиях чиновников, которые в 2005 году продали городскую котельную частнику за 3,5 млн рублей, хотя она стоит в десятки раз дороже. «Этой зимой два раза с комиссией ходили в эту котельную, ужас, что там творится. Сложилось ощущение, что после приватизации в котельную не было вложено ни копейки», – негодует народный депутат.

Проблемы с котельной в Вуктыле случаются каждую зиму, в эту они из-за сильных и продолжительных морозов проявились более выпукло. По словам Идриса Таибова, о неблагополучном состоянии местных тепловых сетей он заявлял еще на встречах с экс-главами Коми Вячеславом Гайзером и Сергеем Гапликовым. Они проблемы взяли «на карандаш», а дальше – тишина.

Летом прошлого года Идрис Таибов во время приезда в Вуктыл нынешнего главы Коми Владимира Уйбы также намеревался поднять тему бардака в местной коммуналке, но его на встречу «забыли» пригласить. И в самом деле, зачем загружать проблемами высокого гостя?

Ответственность за нынешнюю ситуацию в Вуктыле в полной мере должны нести местные чиновники и надзорные органы. В котельной работает лишь один котел, а должен обязательно быть еще и аварийный на случай чрезвычайной ситуации – такой, как сейчас. Случись что с единственным котлом, город попросту замерзнет, в прямом смысле слова.

Сергей ПАВЛОВ.