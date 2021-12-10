Вы уж тут как-нибудь сами… Сыктывкарским чиновникам приходится разбираться с «наследием» экс-главы Коми

Разваливающееся пятиэтажное кирпичное здание практически в самом центре столицы – это не просто очередная «заброшка», но и зримое свидетельство авантюры, затеянной экс-главой Коми Сергеем Гапликовым.

Летом 2019 года в «прямом эфире» Сергей Гапликов дал устное распоряжение администрации Сыктывкара признать общежитие по Октябрьскому проспекту, 69 аварийным, тем самым он обнадежил жильцов. Естественно, была обещана и материальная поддержка со стороны республиканского бюджета. В итоге – сегодня нет ни Сергея Гапликова с его

обещаниями, ни денег.

«Страшилки» общаги

Первоначально столичная администрация планировала все-таки провести капитальный ремонт общежития, на что в 2018 г. было соответствующее заключение специалистов. Требовалось подлатать кровлю, обновить внутридомовые коммуникации и так далее. Главное, что вроде стены еще относительно крепкие.

Как ни парадоксально, многие жильцы воспротивились капремонту. Ведь официальное признание дома аварийным дает право на получение нового жилья или какой-то материальной компенсации. Это все-таки лучше, чем жить в доме, который если не сегодня, то завтра точно развалится, пусть даже и капитально отремонтированный.

И в самом деле, какой может быть ремонт, когда стены хотя и крепкие, но местами все же рассыпаются, вот-вот рухнут лестничные конструкции? Был даже случай, когда женщина провалилась под пол, зацепила ногой лопнувшую трубу, получила ожоги. В местных средствах массовой информации с завидным постоянством появлялись «страшилки» из этого общежития.

Так что вполне можно понять неожиданный «порыв души» губернатора Сергея Гапликова.

Сносить нельзя

Какова же ситуация на сегодняшний день? Жители 163 комнат общежития были переселены в городской маневренный жилищный фонд, кто-то просто снимает жилье за свой счет или живет у родственников. Идут судебные разбирательства, которые носят, по сути, формальный характер, чтобы узаконить сложившуюся непростую ситуацию. По 70-ти ответственным квартиросъемщикам уже вынесены судебные решения. Остальные будут готовы к середине следующего года. И это в лучшем случае.

Раньше этого срока сносить общежитие нельзя, так как в суде требуются заключения оценщиков недвижимости.

Всем деньги нужны

Что же дальше? Вопрос этот подняли в администрации Сыктывкара депутаты Совета от фракции КПРФ, когда обсуждались муниципальные программы. Все упирается в финансы. На следующий год город готов выделить порядка 100 миллионов рублей под переселение, но этого откровенно мало.

Что касается республиканских властей, то, похоже, за обещания экс-главы Коми там отвечать не собираются. Тем более что такие же проблемы есть во всех муниципалитетах. Так, в Печоре тоже два кирпичных общежития признали аварийными. Но жильцов расселить не могут. То есть всем нужны деньги, всем не хватает.

– От бездарных решений чиновников страдают простые люди. Гапликов, порулив пять лет, уехал к себе в Москву, не понеся никакой ответственности. Сыктывкару с дефицитным бюджетом и горой обязательств по переселению из ветхого и аварийного жилья теперь нужно где-то изыскивать средства на приобретение почти 200 квартир для жильцов бывшего общежития по Октябрьскому проспекту, – эмоционально отреагировала на сложившуюся ситуацию с переселением руководитель фракции КПРФ в горсовете Валерия Стрекалова.

По ее мнению, в нынешней ситуации надо настойчивее добиваться финансовой поддержки со стороны администрации главы Коми.

«Аварийная» столица

Проблема с ветхим и аварийным жильем в Сыктывкаре наиострейшая. Впору «аварийными» признавать целые микрорайоны. И это вовсе не преувеличение, если проехаться по Лесозаводскому району, где сплошь «деревяшки» с давно истекшим сроком годности.

На сегодняшний день в столице признаны аварийными порядка 300 жилых домов. Из них по муниципальной программе до 2024 года должны расселить лишь 34. А сколько за это время появится новых аварийных домов, кто подсчитывал?

Сергей МОРОХИН.