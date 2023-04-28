Экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, выступая в Сыктывкарском суде с последним словом, сделал «ценные признания» в отношении своего бывшего начальника – экс-главы Коми Сергея Гапликова.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела стала кража средств компании Монди Сыктывкарский ЛПК, которые были перечислены в 2018 году в рамках социального партнерства фонду «Патриот»: из 200 млн рублей было разворовано 198 млн рублей.

Важно отметить, что те самые 200 млн рублей – лишь часть выплат, в течение трех лет «гигант на Вычегде» должен был выделить 500 млн рублей.

Экс-руководитель Коми Сергей Гапликов специально ездил в австрийскую Вену, чтобы подтвердить серьезность намерений властей Коми, которые официально заявили, что вся спонсорская помощь пойдет на благородные цели, что, собственно говоря, следует и из названия специально созданного для этого фонда «Патриот».

Сам факт разворовывания средств был выявлен случайно. Подвел один миллион рублей. То есть «Патриот» не предоставил Монди СЛПК даже фиктивных документов об их использовании.

Заносили в Желтый дом

Пока шли судебные разбирательства, речь шла о том, что деньги выводились в основном через фиктивные проекты: «Коми – моя судьба» (40 млн рублей), «Родные просторы» (48 млн рублей), «Мое Отечество» (65 млн рублей) и «Вечная память» (46 млн рублей). По словам экс-советника главы Коми Максима Минеева деньги обналичивались и заносились в Желтый дом лично Михаилу Порядину (он отрицает сей факт). А директор фонда «Патриот» Николай Игнатьев был в роли обслуги, которого все устраивало, и он особо не влезал в финансовые дела.

Но теперь вся эта история приобрела особый колорит. В своем последнем слове Михаил Порядин сказал буквально следующее: «Выделенные денежные средства пошли на заранее оговоренные с Гапликовым цели – выборы, внутреннюю политику, пиар, работу со СМИ…»

Зачем выгораживал?

Получается, что за полтора года нахождения под стражей Михаил Порядин фактически выгораживал людей, которые имели прямое отношение к скандальной истории: самого Сергея Гапликова (ну а как без него – он же деньги выбивал) и бывшего заместителя руководителя администрации Евгения Морозова (на данный момент занимает должность заместителя председателя правительства Тверской области), который по долгу службы отвечал за реализацию разного рода проектов (СМИ, политика, общественные организации).

Кстати, сам Евгений Морозов заявил на суде, что даже не знает адреса, по которому был прописан фонд «Патриот». Просто удивительная неосведомленность вдруг приключилась у него после переезда в Тверь. А ведь находясь в Сыктывкаре, он вникал в любые мелочи. «Экономил» на всем. Именно при нем в Коми была уничтожена редакция «Книги Памяти Республики Коми». Видите ли, дороговато она обходилась республиканскому бюджету – чуть больше одного миллиона рублей в год.

Выходит, что Сергей Анатольевич со своими играми в «патриотизм» обманул доверчивых австрийцев? Втянул их во внутреннюю российскую политику?

Заметим, что Михаил Порядин свое последнее слово зачитывал по бумажке, следовательно, не может идти речь о каком-то спонтанном высказывании. Более того, выходит, что все эти полтора года нахождения под стражей главный фигурант «патриотического дела» все это скрывал. Теперь было бы интересно от него узнать, на финансирование каких выборов шли огромные деньги и что это за средства массовой информации, которые были обласканы ворованными деньгами.

Тайны остались

Следует отметить, что в 2019 году в Коми не было масштабных выборных кампаний. В 2018 году избирали Президента России. Что-то слабо верится, что власти Коми решились так грубо с помощью иностранных средств подставить главу государства. Так в чьих карманах все-таки осели деньги?

Четкого и ясного ответа на этот вопрос до сих пор нет. А что же Сергей Гапликов, который вроде как был в курсе трат благотворительных средств Монди? Показания ему было давать недосуг: ссылался на важные государственные дела, поскольку возглавляет совместное предприятие, созданное компаниями «Ростех» и «Техсити Девелопмент»). И эта весьма сомнительная «отмазка» вполне устроила Сыктывкарский суд.

P.S. Приговор по этому уголовному делу планируется огласить 19 мая.

Сергей МОРОХИН.