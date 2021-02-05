Выселить на улицу! Почему пенсионерам из поселка Приуральский чиновники устроили «веселую жизнь»?

В коридорах власти любят повторять: если вы считаете, что чиновники не правы – идите в суд и доказывайте свою правоту. Но выиграть суд – это полдела, надо добиться еще и выполнения судебного решения. Судя по тому, что зачастую творится в нашей сельской глубинке, разговоры о соблюдении законности выглядят злой усмешкой.

Даже по меркам Троицко-Печорского района поселок Приуральский, где проживает несколько сотен человек (по официальным данным за 2010 год – 450 жителей), выглядит глухоманью, куда без особых проблем можно добраться только в зимний период. «Градообразующих предприятий» здесь три: местная администрация, котельная и школа, которая уже много лет находится в аварийном состоянии.

Молодежь в поселке давно ничего не держит. Но далеко не все пенсионеры торопятся менять прописку, ведь места хоть и глухие, зато живописные. Здесь раздолье для любителей дикоросов и рыбной ловли.

Сами там живите!

Супруги Родины тоже хотят остаться в поселке, поэтому уже несколько лет ведут судебные тяжбы с местным и районным начальством, пишут письма о помощи во все инстанции, вплоть до администрации Президента. Борьба пенсионеров с чиновниками за более чем скромное жилье продолжается с переменным успехом. Причем Родины претендуют лишь на ту часть дома, где из трубы поднимается дымок, другая часть – нежилая, то есть фактически никому не нужная.

Сергей Анатольевич и Валентина Дмитриевна Родины отдали свои лучшие годы Крайнему Северу. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья они получили возможность обжиться в Троицко-Печорске, но переезжать в райцентр они категорически отказываются по вполне обоснованной причине. Районные власти предложили им несколько комнат в практически новом доме для переселенцев, но жить там попросту невозможно. Строили его наспех и непонятно из каких материалов, лишь бы отчитаться о выполнении пресловутой программы. В народе такие постройки, появившиеся несколько лет назад в сельских муниципалитетах, прозвали «формальдегидными». Пусть сами чиновники в них живут!

А всего-то надо было пенсионерам, чтобы их оставили жить в Приуральском. Была только одна просьба – подлатать крышу, коробку дверную поменять да печь привести в порядок…

На «птичьих правах»

Здесь отметим, что в квартире (раньше она принадлежала матери Валентины Дмитриевны), из-за которой разгорелся весь сыр-бор (об этом чуть позже), Родины живут хоть и давно, но на «птичьих правах», поскольку она находится не то в собственности поселковой администрации, не то районной – из документов однозначно неясно. В любом случае, вопрос с пропиской решаемый, поскольку нет очереди из желающих жить в таких «хоромах». Более того, Родины готовы переселиться в любой другой дом в поселке. Но им ничего даже не предлагают, хотя есть варианты, учитывая, что многие уезжают из этих мест. Похоже, что Родиных, регулярно критикующих местную и районную власть, просто выживают из поселка.

В 2019 году Родиных пытались выселить с помощью судебного пристава.

– Сколько жить буду – столько и помнить. Такое раньше видел только в кино, как фашисты выгоняли людей на улицу, – рассказывает Сергей Анатольевич. – Приставы ворвались в дом 20 февраля 2019 года. Наши возражения, что 5 марта состоится суд по нашему иску об отсрочке выселения, судебный пристав-исполнитель не слушала… Я один таскал мебель на улицу. Картошку выносить было некуда, ее разрешили оставить в доме, сказали – после заберешь. Повесили замок на дверях бывшей нашей квартиры. Помню, как вчера: плачущая жена, бегающие под ногами коты, не понимающие, что происходит. Вечер, зима, мороз, не знаем, что делать, куда идти. Некуда…

Два дня Родины пожили в своей бане, потом вопрос с возвращением в бывшую квартиру был решен. Но временно.

Выселить!

19 января этого года в Троицко-Печорском районном суде вновь рассматривалось «дело Родиных» против администрации поселка Приуральский. В решении суда прямо записано: выселить чету Родиных «без предоставления другого жилого помещения…»

Если смотреть на ситуацию с «колокольни» поселковой власти, то суд формально был прав. Квартира принадлежит местной администрации, ей и решать, кому там жить. Но не все так просто. Есть решение того же районного суда полуторагодовой давности, согласно которому районная администрация обязана была предоставить жилье Родиным. Но воз и ныне там – бумага есть, а жилья нет.

По идее, районная администрация, а это в ее интересах, могла бы договориться с главой администрации поселка Приуральский насчет жилья для Родиных, но что-то не складывается.

Обращайтесь к приставам

Выше уже упоминалось, что в круг своих жилищных проблем Родины вовлекли практически всю вертикаль власти. Из ответов (в большинстве – отписки) особняком отметим письмо от 12 января этого года из администрации главы Коми, в котором Родиным предлагается обратиться за помощью в Федеральную службу судебных приставов, которые и должны обязать районную власть выполнять судебные решения. И, видимо, на всякий случай в конце письма отмечено, что «органам исполнительной власти не предоставлено право вмешиваться в процесс принудительного исполнения судебных решений…»

Народ в Приуральском привык жить скромно. Многие дома здесь со старыми крышами. У кого горбылем по рубероиду застелены, у кого вообще парниковой пленкой… Это мы к тому, что если бы государевы слуги сразу отнеслись с пониманием к простым и законным просьбам пенсионеров из Приуральского, то не было бы всей этой многолетней тяжбы на пустом месте, многочисленных судебных процессов.

Сергей МОРОХИН.