16 апреля депутаты Госсовета Коми в очередной раз посетили школу в столичном микрорайоне «Орбита», которую, напомним, экс-глава Коми Сергей Гапликов обещал сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года.



Спустя четыре года наконец-то с полной определенностью можно сказать, что строительство школы на 1200 мест и обустройство территории вокруг нее будет завершено к концу мая.

Именно строительство, а вот сдача ее в эксплуатацию вызывает ряд серьезных вопросов, которые придется как-то решать уже администрации Сыктывкара.

Один из депутатов сравнил школу с «космическим кораблем». Действительно, здесь напичкано много всякой разной техники (одних видеокамер 52 штуки). Вот как раз на этот момент обратил внимание представитель подрядной организации «Универсалстрой» из Кировской области. Уже через месяц строители уедут, а администрация Сыктывкара не торопится определить компании, которые займутся эксплуатацией нового достаточно сложного объекта.

Другой важный момент, который пока остается «за кадром», это особенности расположения новой школы. Планируется, что в ней будут учиться ребята, в том числе из других учебных заведений Сыктывкара. Как известно, в утренние и вечерние часы в районе «Орбиты» постоянно образуются автомобильные пробки. Возникает риск хронических опозданий на занятия.

Да и сама по себе дорога возле школы уже давно перегружена, нет пешеходных тротуаров, нет парковок, нормального уличного освещения. Закладываются большие риски для роста дорожно-транспортных происшествий. Поэтому далеко не все родители согласятся переводить своих детей в новое учебное заведение.

Сергей МОРОХИН.