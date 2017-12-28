Высокопоставленный полицейский начинал свою карьеру с квартирной кражи…

Как уже сообщала «Трибуна» (6 октября с.г. № 40 «Генералу подарили наручники»), в сентябре этого года был задержан начальник Камчатской полиции генерал Сидоренко, который ранее работал в Республике Коми в качестве заместителя министра внутренних дел.

Александру Сидоренко инкриминируют злоупотребление служебным положением при исполнении госконтракта. Но не исключено, что следователей заинтересуют и эпизоды, связанные со службой господина Сидоренко в Коми.

Недавно в редакцию поступило письмо от его бывших сослуживцев, которые рассказали о том, как начиналась карьера будущего генерала. Мы публикуем это письмо в сокращении.

Судьба-злодейка

В Коми АССР лейтенант Сидоренко прибыл в 1988 году после окончания средней специальной школы милиции. И уже в январе года следующего мог не только закончить карьеру, но и оказаться на скамье подсудимых.

Весной 1989-го он выехал на расследование квартирной кражи в качестве оперуполномоченного угрозыска Сыктывкара. При осмотре квартиры молодой опер, прибывший первым, увидел в серванте золото: брошь, кольца и золотую цепочку. Стоит вспомнить, что в те годы золотые изделия были в большом дефиците, а тут перед молодым парнем лежало настоящее богатство. И он не смог «пройти мимо»: засунул «ювелирку» в карман.

На его беду эти действия не остались незамеченными: в квартире были дети — школьники младших классов. Чуть позже, когда другие оперативники начали производить опись вещей в квартире, дети заявили, что украшения «забрал дядя милиционер».

Молодому оперу грозила тюрьма, но начальство его пожалело. Вместо того чтобы завести уголовное дело, парня отправили в Воркуту. Так сказать, на «перевоспитание».

«Ментовские войны»

В Воркуте он «вырос» до заместителя начальника УВД. Через 11 лет возвратился в Сыктывкар, где занял должность заместителя начальника криминальной милиции. А спустя еще 8 лет Александр Сидоренко занял пост первого заместителя министра. Позже выяснилось, что он, возможно, имел связи с воркутинской ОПГ «Ифы-Козлова», о чем писали республиканские газеты.

Сыктывкарский период работы полковника Сидоренко требует внимательного изучения документов. Если им дать огласку и снять детективный сериал, наверняка он будет покруче «Ментовских войн». Ведь это именно усилиями Сидоренко из уголовного розыска вынуждены были уйти лучшие опера, фактически весь «цвет» сыска.

Однако возможную связь Сидоренко с криминалом не замечали (или не хотели замечать) сменявшие друг друга министры: Владимир Романович, Александр Задков, Владимир Силаев, Владимир Еремченко и Анатолий Жуковский. Впрочем, может, полковник уже имел к тому времени такие связи в криминальном правительстве республики, что генералы были бессильны?

А караван идет

Газета «Красное знамя» в течение ряда лет неоднократно отмечала факты, которые свидетельствуют как минимум о попустительстве в отношении и отдельных подчиненных Сидоренко, и откровенных уголовников. В частности, писалось о том, что фамилия Сидоренко неоднократно звучала на судебном процессе по делу воркутинской организованной преступной группировки «Ифы-Козлова» как мента, оказывавшего ей различного рода возмездные услуги.

Фамилия Сидоренко всплывала и в деле о сыктывкарской ОПГ «Дизель». Лидер этой банды Емельянов признался, что в ее состав входили начальник оперативного отдела УУР МВД Олег Мансуров и его заместитель Игорь Карпов. Однако в ходе следствия был арестован только Карпов. Мансуров же вслед за Сидоренко благополучно уехал на Камчатку. Туда же был приглашен начальник управления собственной безопасности МВД по Коми Юрий Завьялов, который после ареста Сидоренко на Камчатке исполняет обязанности начальника полиции края.

Время пришло?

В 2012 году в газету «Красное знамя» поступило письмо от бывшего адвоката преступной группировки «Ифы-Козлова» Владимира Коростылева, находившегося в СИЗО. Коростылев указал на то, что при аресте банды «не были обнаружены» факты связи правоохранительных органов с ОПГ. Он написал так: по-видимому, еще не пришло время для огласки, но оно когда-то все равно придет. Похоже, это время пришло. И теперь следователи после завершения «вертолетного дела» на Камчатке займутся делами «Ифы-Козлова» и «дизелями».

Все старые опера, прослужившие в розыске не один год, с облегчением вздохнули, узнав об аресте Сидоренко. Они надеются, что «годы службы» Александра Сидоренко в Республике Коми не пройдут мимо внимания следователей.

Подготовил Виктор СЕМЕНОВ.