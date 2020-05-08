Вызывайте участкового! «Хроников» должны лечить на дому

В период «разгула» коронавируса все силы медиков брошены на эту заразу. Между тем пациенты с другими болезнями жалуются, что не могут получить медицинскую помощь.

Как рассказал врио главы Коми Владимир Уйба в обращении к гражданам 5 мая, хронические больные столкнулись со сложностями в получении помощи при обострении их заболеваний.

Как заявил Владимир Уйба, в случае обострений болезни, граждане должны вызвать врача на дом. По его словам, не только врач-терапевт, но и узкие специалисты должны лечить и консультировать больных на дому.