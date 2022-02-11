Хоккей или «водное поло»? Аномально теплая погода и головотяпство чиновников могут поставить под угрозу проведение чемпионата мира в Коми

Всего несколько лет просуществовал в Сыктывкаре уникальный музей хоккея с мячом. В преддверии чемпионата мира все понимают, что он мог бы стать важным звеном в его культурной программе. Но, увы, не станет…

Частная инициатива

Музей был открыт в 2016 году исключительно благодаря энтузиазму одного человека – Сергея Хорева. Так сложилось, что ему не удалось заиграть в хоккей на профессиональном уровне. Тем не менее, он принимал участие в матчах чемпионата мира группы «Б» в 2014 и 2015 годах. В течение нескольких лет Сергей Хорев вместе с бывшими игроками «Строителя» и преданными болельщиками собирал экспонаты для музейной экспозиции.

В музее были представлены коллекции маек игроков «Строителя», значки, выпускавшиеся к турнирам, проводившимся в Сыктывкаре, клюшки (от фанерных до тех, которыми играют сейчас). Можно было увидеть перчатки игроков 60-70-х годов и элементы вратарской защиты, салазки 30-х годов прошлого столетия и коньки из 80-х.

Такой музей нам не нужен?

По словам Анатолия Соловьева (с 1983 по 2008 годы занимал должность начальника хоккейной команды «Строитель»), идея создать музей окончательно созрела в 1986 году, когда в столице Коми проходил чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров. Высокопоставленные гости из Москвы тогда выразили сожаление, что в одном из важных центров развития хоккея с мячом нет своего музея. Пусть и спустя 30 лет его все же удалось открыть.

Но вскоре музей пришлось закрыть по банальной причине – финансовой. Вернее, из-за равнодушия чиновников, которые категорически отказались оказать какую-либо поддержку Сергею Хореву. Хотя речь шла всего лишь о скромных восьми тысячах рублей, необходимых для покрытия коммунальных услуг.

Кстати, такое же равнодушие спортфункционеры проявили и к подготовленной Анатолием Соловьевым книге об истории развития хоккея в Коми. Ее электронный вариант получил высокую оценку в «Государственном музее спорта» Министерства спорта России. Нужны средства на издание. Вердикт чиновников был цинично прост: «Мы тебе в этом деле не помощники».

Во время чемпионата мира коллекцию Сергея Хорева можно будет увидеть в Национальном музее Республики Коми, но это временная ситуация. Если смотреть в будущее, все же спортивный музей нужен столице, в которой ощущается острый дефицит мест, куда можно было бы сводить гостей из других городов и из-за рубежа.

Коронавирус и пустые трибуны

Что касается самого чемпионата мира по хоккею с мячом, предварительное согласие на приезд в Сыктывкар уже дали команды Венгрии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана.

Проведение матчей элитной группы «А» запланировано с 27 марта по 3 апреля, игры сборных, выступающих в группе «Б», пройдут с 8 по 13 марта.

Международная федерация хоккея с мячом официально заявила, что не планирует переносить чемпионат мира на другие даты. Другой вопрос: как быть со зрителями? Президент федерации Борис Скрынник не исключил вариант, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в Коми игры будут проводиться при пустых трибунах.

Напомним, что первоначально чемпионат мира в Сыктывкаре планировалось провести в 2021 году, но из-за коронавируса он был перенесен на 2022 год. В 2020 году соревнования также не проводились. Из-за этого вообще складывается уникальная ситуация, так как в октябре этого года в Иркутске пройдет второй чемпионата мира, – «должок» от 2020 года.

Если лед «поплывет»…

Приедут ли в Сыктывкар сборные США, Китая и Японии? Вопрос важен с точки зрения международного статуса соревнований и вообще для мирового развития хоккея с мячом.

Но главная интрига все же не связана ни со спортом, ни с пандемией. По прогнозам синоптиков, в марте сыктывкарцев ждет непривычно теплая погода, в конце месяца – стабильные плюс три. Для спортфункционеров это может обернуться кошмаром, международным скандалом.

При подготовке к чемпионату мира в реконструкцию республиканского стадиона было вбухано более трех миллиардов рублей. Стадион вроде выглядит вполне современно, но строители «забыли» (чья-то халатность или злой умысел?) о главном – о самой ледовой арене. Из-за технических недочетов искусственный лед таковым можно считать с большой долей условности, поскольку он плохо промерзает. В минувшем году его удалось «закрепить» лишь в первой декаде ноября, хотя теоретически он должен выдерживать плюсовые температуры до 15 градусов.

Если матчи команд группы «Б» еще худо-бедно можно будет провести, то как играть элитным сборным, которые должны выявить сильнейших в начале апреля? Поэтому само проведение чемпионата мира, несмотря на бодрые заверения республиканских чиновников, находится под большим вопросом. Как бы хоккею не превратиться в «водное поло».

Сергей МОРОХИН.