«Хорошо, когда люди не молчат» Спикер Госсовета: «Я хожу по тем же улицам и вижу те же проблемы с мусором, с поликлиниками, с транспортом…»

В «лихие» 90-е Сергей Усачев боролся с организованной преступностью. Вышел на пенсию в 1999-м в звании подполковника ФСБ. Возглавил поначалу местное отделение «Ассоциации работников правоохранительных органов Российской Федерации». Но вскоре был призван на удушение алкогольной мафии в качестве руководителя Лицензионной палаты Республики Коми. После полной победы возглавил единственный в стране государственный ликеро-водочный завод (СЛВЗ). И вот уже чуть больше года он регулирует работу местного отделения правящей партии в качестве председателя и Государственного Совета Коми в качестве спикера. О том, какая нынче атмосфера в парламенте, мы и побеседовали.

Некоторые любят «погорячее»

– Сергей Анатольевич, так совпало, что с вашим приходом Госсовет все больше становится похожим на «место для дискуссий». Прямые трансляции в интернете собирают тысячную аудиторию и растаскиваются на цитаты. Меня лично это радует. А как оценивает процесс сам председатель?

– Я за максимальную открытость. Однако новые условия открытости требуют новых правил поведения. Бывали случаи, когда некоторые пользователи интернета «вырывали» из контекста самые «горячие» диалоги, чтобы впоследствии использовать их по своему назначению. Безусловно, истина рождается в споре, но почему бы тогда не представить полную картину дискуссии, с другим мнением и выводами? Ведь помимо любопытства у людей может возникнуть и чувство тревожности за свое будущее, за нестабильность власти, а это далеко не так.

– Кому нужны такие инсинуации?

– Это люди, которые думают исключительно о своей выгоде, а не об общем благе. Возможно, они это делают ради ажиотажа, популярности своего ресурса, а может, для того, чтобы повлиять на политический курс, который их не устраивает. В любом случае о реальных проблемах простых граждан они задумываются редко, предпочитая внушать им тривиальную мысль: «Шеф, все пропало!».

– А всегда ли удается найти истину в спорах? Давайте разберем ситуацию с последнего заседания сессии Госсовета, где развернулась дискуссия по «закону об утопленниках».

– О каких утопленниках?

– О штрафах за нарушение правил поведения на воде. Минприроды предложило депутатам поправки к этому закону, предусматривающие повышение штрафов. Утверждается, что эта профилактическая мера повлияет на ситуацию и тонуть будут меньше.

– Такие инициативы не предлагаются скоропалительно – это совещания, аналитика, решения. Те, кто голосовал осмысленно, со знанием дела, исходили из реальности. Понятно, что люди в жаркую погоду зайдут окунуться в речку – в этом нет ничего плохого. Но если человек закинул удочки в кусты, принял внутрь пару бутылок спиртного и начал «рассекать» реку вдоль и поперек, то оштрафовать его надо. Для профилактики. Но «копеечный» штраф такого воздействия не окажет – многие готовы с десяток таких штрафов оплатить. А вот если придется выложить тысяч двадцать, то в следующий раз он уже задумается. Во всем мире часть системы штрафов носит именно профилактическую, превентивную функцию.

Депутат – это профессия

– Во время сессий нередко бурлят споры, диалоги депутатов и министров идут на повышенных тонах. Почему так происходит? Ведь все документы заранее обсуждаются на рабочих совещаниях, в комитетах, на президиуме, где есть возможность задать вопросы и получить ответы.

– Для кого-то очень важно решить вопрос, а кому-то важнее показать, как он решает вопрос. Не хочу никого обидеть, это дело каждого, как он выстраивает свою политическую карьеру. Просто зачастую из-за долгих и необстоятельных рассуждений мы можем пропустить действительно что-то важное. Поэтому соглашусь с вами, что все вопросы должны быть максимально рассмотрены уже перед основным заседанием. Но и в конструктивной дискуссии нет ничего плохого.

Вообще, довольно часто депутаты пытаются взвесить все «за» и «против», ссылаясь на нужды своих избирателей, мнение людей. Они получили наказы и пытаются их исполнить. А другой депутат получил другие наказы… или вовсе их не получал. Кстати, по новому закону об основах публичной власти все депутаты вскоре будут работать на профессиональной основе.

– Это касается и региональных, и даже местных депутатов?

– Меняется вся система публичной власти. Представительная власть будет меняться точно. Вопрос давно назрел. У депутатов, кроме прав, существуют обязанности. Их надо исполнять. А значит, это уже профессия. Ситуация будет исправляться. Пока что созданы механизмы для непрофессиональных депутатов. Другое дело, что по разным причинам они не могут ими воспользоваться.

Шанс на лучшее

– Как вы оцениваете взаимодействие Госсовета с правительством, которое нынче подвергается критике со всех сторон?

– Сегодня те, кто согласились приехать в республику работать, – уже мужественные люди. Они сделали серьезный выбор.

Мы ведь сейчас находимся в состоянии, когда проблем, накопленных годами, столько, что они перешли на новый качественный уровень. Тарифы долго не контролировались, их инвестиционная составляющая вообще уходила неизвестно куда. Серьезное внимание требуется к жилфонду, инфраструктуре –вспомним тот же Вуктыл или водовод в Воркуте… То, что должны были сделать наши руководители в относительно благополучный период, было сделано совсем не так, как должно. Сейчас надо искать деньги и все это восстанавливать.

С правительством мы стремимся к полному взаимодействию – работаем в интересах республики, делаем одно дело. Иногда это проходит в спорах и дискуссиях, но порой только так и можно добиться прочной основы для принятия реально работающих законов, чтобы повысить качество жизни наших граждан.

Я еще что хотел бы донести до читателей «Трибуны»… Возможно, у кого-то складывается ощущение нестабильности власти. Нам навязывают мнение, что кого-то гнобят, что две ветви власти якобы перетягивают одеяло, а в интернете сидят зрители с попкорном и наблюдают «бои без правил». Да, сейчас мы не следуем принципу соглашательства и поддакивания, как это было во времена КПСС, но…

– Да и после 90-х тоже было. Госсовет не считался самостоятельной веткой власти.

– Были разные периоды. Были и боевые составы. Но нельзя переступать грань. Необходимо уважение друг к другу. Мы же понимаем, какие сейчас высокие требования к руководителям со всех сторон. Поэтому использовать агрессивно-эмоциональное давление – не совсем правильно с человеческой точки зрения. Надо вместе работать на результат – люди этого ждут.

Меня лично только радует та активность, которую проявляют сегодня наши депутаты и общество в целом. Я ведь тоже живу не в коттедже, хожу по тем же улицам и вижу те же общие для всех нас проблемы с мусором, с поликлиниками, транспортом… Да, это раздражает и порождает, возможно, какой-то протест. Но хорошо, что люди не молчат и не просто наблюдают за процессом – они действуют! Значит, общество живо, и у него есть шанс на лучшее будущее.

Беседовал Виталий ШАХОВ.