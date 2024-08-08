Хотел зарезать спящего (Криминал от 9 августа)

Пострадавший выжил после пяти ударов ножом.

Во время пьянки повздорили двое мужчин. Потом один из них уснул, а второй, неоднократно судимый 47-летний ухтинец, нанес своему обидчику пять ударов ножом. В итоге раненый выжил, а преступник оказался на скамье подсудимых. На днях Ухтинский суд вынес ему приговор: 8 лет лишения свободы.

Израильтянка попала в СИЗО

В Сыктывкаре под стражу заключили гражданку Израиля, подозреваемую в контрабанде наркотиков.

Женщина, находясь на территории Израиля, отправила почтой в Усинск части наркосодержащего растения. Посылка была на имя родственницы, которая не знала о ее содержании. Вскоре подозреваемая сама въехала на территорию России. 31 июля содержимое посылки было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Усинске. Потенциальную «сбытчицу» заключили под стражу по 30 сентября 2024 года.

Тело прибило к берегу

На реке Усе найден погибший рыбак в спасжилете.

18 июля 39-летний мужчина уехал на рыбалку с компанией на водозабор реки Усы и исчез. Сообщение передали в полицию и службу спасения. На место больше пяти раз выезжали Усинский и Печорский отряды «СПАС-КОМИ». 3 июля стало известно, что тело мужчины прибило к берегу. Его обнаружили с помощью коптера. По предварительным данным, он мог выпасть из лодки.

Хитрость раскрыли

Полицейские Сыктывкара установили подозреваемых в подмене товара в пункте выдачи заказов.

Студентка сыктывкарского техникума совместно с 29-летней подругой в течение года создавали фальшивые аккаунты заказчиков на маркетплейсе. Получив товар, девушки забирали себе новые вещи и оформляли возврат, закладывая в посылку одежду, бывшую в употреблении. Одна из фигуранток работала в пункте выдачи заказов. Таким образом злоумышленницы приобрели имущество по 95 позициям, фактически его не оплачивая. Сумма ущерба составила 234 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошенницам грозит до пяти лет лишения свободы.

Беспечные грибники

13-летний ребенок просидел в автомобиле четыре часа.

4 августа в Сосногорском районе супруги отправились за дикоросами в районе деревни Поляна. Их сын остался ждать родителей в машине. Прождав их долгое время, мальчик решил выйти на дорогу. Там он встретил попутку и сообщил, что его родные не выходят на связь. Люди позвонили в службу спасения. На место выехали спасатели, которые искали грибников до 4 часов утра. Люди вышли на трассу самостоятельно, помощь медиков не потребовалась. Всего же за прошлые выходные в лесах Коми потерялись пятеро любителей тихой охоты.

Воркутинский форточник

Похититель пробрался в жилье пенсионера через форточку и украл 200 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний местный житель, причем родственник потерпевшего. Зная, что хозяина нет дома, он пробрался в квартиру через форточку, подтащив к окну диван, брошенный на улице. Потратив часть денег, подозреваемый попытался уехать в другой город, однако был остановлен оперативниками. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.