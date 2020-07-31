В начале этого года Коми включилась в программу Министерства сельского хозяйства России под названием «Комплексное развитие сельских территорий».
Одним из пунктов программы является развитие строительства жилых домов в сельской местности, повышение уровня их благоустройства. Реализовываться программа будет 5 лет, начиная с этого года. С момента ее старта Коми филиал Россельхозбанка в нашей республике получил более 300 заявок на сумму свыше 600 млн рублей.
По условиям данной кредитной программы процентная ставка составляет от 2,7 до 3% годовых (в зависимости от оформления договора личного страхования). А разница между рыночной банковской ставкой и льготной субсидируется государством. Сумма кредита для Республики Коми – до 3 млн рублей, срок кредита – до 25 лет, первоначальный взнос – от 10% от стоимости приобретаемого имущества.
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В начале этого года Коми включилась в программу Министерства сельского хозяйства России под названием «Комплексное развитие сельских территорий».