Начало конфликта: школа под угрозой закрытия

С марта этого года в селе Среднее Бугаево Усть-Цилемского района жители как на иголках. Причиной стали планы районных властей по реорганизации Бугаевской основной общеобразовательной школы имени В.П. Кислякова путем присоединения ее к Хабарицкой средней школе.

Формальным поводом для такого решения стало увольнение директора Бугаевской школы. Однако вместо поиска нового руководителя администрация района решила использовать ситуацию для оптимизации образовательной сети, фактически запустив процесс ликвидации самостоятельного учебного заведения.

6 марта районные чиновники провели собрание в Бугаевской школе, не уведомив об этом администрацию поселения. На встрече жителям объявили о предстоящем присоединении к Хабарицкой школе, причем речь даже не шла о сохранении почетного наименования и статуса учреждения. Несмотря на протесты селян, решение преподносилось как уже согласованное и не подлежащее пересмотру.

«Я родился в Бугаево, учился в Бугаевской школе и не хочу быть соучастником «оптимизационных» затей районной власти, которые будут иметь тяжелые последствия для села и живущих в нем людей. Тут без вариантов: есть школа – есть село, нет школы – нет села», – заявил глава сельского поселения «Среднее Бугаево» Леонид Дуркин.

Готовы рисковать?

Главное опасение жителей связано с безопасностью детей, которым в случае реорганизации придется преодолевать реку Печора, чтобы добраться до Хабарицкой школы.

Доставка учащихся возможна лишь в период действия зимника, который функционирует всего три месяца в году. В остальное время переправа через реку сопряжена с высоким риском. Весной и осенью, в период ледохода и ледостава, переправа становится особенно опасной. В течение учебного года детям предстояло бы путешествовать на лодках по чистой воде, затем среди льдин, а в межсезонье – пешком или на снегоходах по тонкому льду.

«Хочу спросить у вас, руководителей-женщин: отправили бы вы своих несовершеннолетних детей на лодке через Печору в ветреную погоду или в весенних или осенних льдах?» – обратился Леонид Дуркин к чиновникам районной администрации.

Мнение родителей однозначно: никто не готов рисковать жизнью детей или отправлять их на долгие месяцы в интернат, разлучая с семьей.

Альтернатива есть!

Пока районные власти настаивали на своем, администрация сельского поселения действовала. 26 марта стало известно, что найден кандидат на должность директора школы – Валентина Петровна Поздеева, выпускница Бугаевской школы и опытный педагог с 33-летним стажем. В настоящее время она работает в Хабарицкой школе учителем географии и биологии.

Эта новость вселила надежду в жителей, что их учебное заведение сможет сохранить самостоятельность. Однако районная администрация проигнорировала этот факт, продолжая процесс реорганизации.

Сомнительные документы и манипуляции

31 марта администрация поселения получила ответ на запрос о разъяснении ситуации. Документ, подготовленный начальником управления образования Усть-Цилемского района Еленой Талеевой, удивителен не только по форме, но и по содержанию.

По словам главы поселения, протокол мартовского собрания был составлен задним числом, с серьезными искажениями. В нем не упоминалось об отсутствии настоящего протокола во время встречи, о звонке потенциального кандидата на должность директора, о наличии квалифицированных педагогов в школе. Жители же в протоколе были обезличены и названы просто: «Родители».

«Г-жа Талеева не помнит, что протокол собрания не велся, не помнит, что 27 марта ей звонила Поздеева Валентина Петровна, изъявившая желание работать директором Бугаевской школы, не помнит, что в Бугаевской школе есть квалифицированные педагогические кадры», – отмечает Леонид Дуркин.

С течением времени аргументация районной администрации начала меняться. Если изначально реорганизацию объясняли только отсутствием директора, то позже стали ссылаться на отсутствие квалифицированных кадров, плохую внеклассную работу и низкие результаты выпускных экзаменов.

Фарсовая комиссия и нарушение закона

11 апреля сельская администрация получила документы о создании комиссии по оценке последствий реорганизации школы. Ее состав вызвал обоснованные возражения: все члены, кроме главы поселения, оказались сотрудниками районной администрации или ее структур, публично поддерживавшими идею присоединения школ.

Интересно и то, что в комиссию включен пока еще работающий директор Бугаевской школы, который в случае реорганизации получал компенсацию при увольнении по сокращению штатов.

Администрация поселения направила протест против такого состава комиссии, но ответа не получила. А уже 25 апреля работникам школы начали вручать уведомления о реорганизации на основании постановления районной администрации от 15 марта, о котором администрацию поселения даже не уведомили.

Такие действия прямо противоречат российскому законодательству. Федеральный закон «Об образовании» (№ 273-ФЗ) однозначно запрещает реорганизацию сельской школы без учета мнения жителей.

«Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения – эта норма установлена федеральным законом. Решение администрации района о реорганизации Бугаевской школы принято без учета мнения жителей – это неопровержимый факт», – подчеркивает глава поселения.

Село под угрозой

Помимо образовательной функции, Бугаевская школа играет важную роль в инфраструктуре села. Учебное заведение имеет собственную котельную, которая обеспечивает теплом не только школу с дошкольной группой, но и 8-квартирный дом, и гараж школьного автобуса.

Ежедневное руководство этим сложным хозяйством требует постоянного присутствия директора. В случае реорганизации котельная фактически останется без управления, что создаст высокую вероятность аварий, особенно в суровых северных условиях.

«В случае аварии организовывать ее устранение будет некому, а отвечать кому-то придется, как говорится, по полной программе», – отмечает Леонид Дуркин.

Сотрудники школы также выражают обеспокоенность: «Мы не представляем школу без директора. У нас бывают весенние паводки, в это время директор всегда на страже. Надо поднимать мебель, снимать линолеум, спасать книги и так далее. Кто работал в школе, знают эту адскую работу. Все это мы выполняли под руководством директора. А после паводка на коленях отмывали ил вместе с ним. Кто же за всем этим будет сейчас следить?»

На это районная администрация отвечает формально: «Все процессы работы Среднебугаевской школы будет курировать директор. В случае необходимости (например, паводка) директор лично выедет на место и будет координировать действия». Однако в периоды, когда переправа через Печору невозможна, такое «курирование» останется лишь на бумаге.

Голос народа

30 апреля в сельском Доме культуры состоялось собрание жителей. После обсуждения всех аспектов проблемы прошло голосование, в котором все 40 участников единогласно высказались против реорганизации и за сохранение самостоятельного статуса Бугаевской школы.

Это не первый раз, когда жители села борются за свою школу. Еще в 2016 году они обращались к врио главы Республики Коми, тогда еще Гапликову, с просьбой о строительстве нового здания школы, поскольку действующее находится в аварийном состоянии. В 2020 году аналогичное обращение было направлено уже следующему руководителю – Владимиру Уйбе.

Министерство образования республики тогда признало необходимость строительства: «Учитывая регулярную затопляемость территории, в результате которой здание образовательной организации подвергается негативному воздействию, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми считает целесообразным строительство нового здания школы-детского сада».

Однако вместо реализации этого решения власти пошли по пути наименьшего сопротивления – ликвидации самостоятельного учреждения.

Текущая ситуация

По состоянию на середину мая, спустя почти две недели после единогласного голосования против реорганизации, никакой реакции от районной администрации не последовало. Тем временем приближается паводок, который может снова затопить школу.

«С 2016 года жители села просят построить небольшое, энергоэффективное здание школы, так как здание действующей школы сгнило и стоит на подпорках. Но строительство требует от чиновников каких-то усилий, выхода из зоны комфорта. Проще подмахнуть бумажку о снижении тарифных ставок, и экономия средств налицо», – говорит глава поселения.

Печальная статистика

Минобрнауки Коми регулярно готовит отчеты о том, к каким результатам они пришли к началу очередного нового учебного года. Например, в начале 2024 года было торжественно объявлено, что за 10 лет в республике построено 10 новых школ. Но цифры – вещь упрямая. Если проанализировать, то выходит, что за минувшие 10 лет, несмотря на возведенные объекты, в Коми закрылось более 45 школ. А если брать периоды больше, то становится совсем грустно. Для сравнения: в 2013 году функционировало 382 общеобразовательных учреждения, в 2024 году их осталось 298.

Учителя и педагоги считают, что сферу образования убивает введенная в 2006 году система подушевого финансирования отрасли. Механизм подушевого финансирования основывается на количестве учащихся в школе. Если численность детей в школе опускается ниже определенного порога (часто это 30 учеников), школа становится объектом так называемой «оптимизации», а именно теряет статус юридического лица и присоединяется к более крупному образовательному учреждению в качестве филиала. Это все происходит на фоне сокращения педагогов, и в итоге один школьный учитель-универсал разом обучает всех и всему от первоклашек до выпускников. А в случае, если детей станет еще меньше, школу можно и вовсе закрыть. Судя по уменьшению год от года школ в нашей республике, так и происходит.

За каждой такой цифрой – судьба целого населенного пункта. Исследования показывают: после закрытия школы село в среднем теряет до 30% населения в течение пяти лет, в основном за счет молодых семей с детьми. И жители Среднего Бугаево, как никто другие, понимают эти риски.

Нина АНАНИНА.

P.S. В 2024 году Бугаевская школа отметила 130-летний юбилей, а в 2025 году деревня Верхнее Бугаево и село Среднее Бугаево празднуют 225-летие своего основания. Сладкие же «подарочки» район готовит юбилярам.