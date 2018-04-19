Хрюша разбудит маленьких россиян словами «Бур асыв!»

Герои знаменитой передачи «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать, но и будят по утрам ребятишек. Правда, уже на другом ТВ-канале — «Карусель».

Второй год на этом телеканале выходит познавательная и развлекательная программа «С добрым утром, малыши!». Недавно ее участниками стала сыктывкарская семья Нестеровых. Запись передачи состоялась на прошлой неделе, в эфир она выйдет в ближайшее время.

Папа остался за кадром

Алена Николаевна Нестерова рассказала «Трибуне», как семья попала на «Карусель».

— Редакторы детской телепередачи запустили новый проект, где в игровой форме знакомят малышей с культурой и традициями разных национальностей, проживающих на территории России. Участников проекта искали через московские представительства регионов, а те в свою очередь обратились к национальным общинам. В результате активисты движения «Коми войтыр» связались с нами, и наша семья дала согласие. Тем более что мы никогда не были в Москве, не летали на самолете — для детей это яркое приключение, — говорит Алена Николаевна.

Алена и Андрей Нестеровы воспитывают троих детей. Однако по условиям передачи на съемки может попасть только один из родителей, а также сын и дочь в возрасте от 6 до 14 лет. Поэтому папа Андрей и младший Мишутка остались за кадром передачи.

К поездке в столицу Нестеровых готовили всем миром. «Коми войтыр» оплатил дорогу, сотрудники Министерства национальной политики и Коми национальной гимназии (Максим и Аня учатся в КНГ) предоставили им народные костюмы, инструменты и куклы, а в московском представительстве республики специально для съемок испекли коми шаньги.

— Я думала — запись будет долгой, а оказалось, что съемки прошли даже без репетиции. Получился «живой» диалог с Хрюшей и его соведущим Антоном Зорькиным, — продолжает Алена Николаевна. — Вообще, в день у них по несколько съемок. Когда мы заканчивали, за нами уже готовилась семья из Алтая.

Не надо пугать страшилками

Максим и Аня свободно говорят по-коми. По словам редакторов, это большой плюс. Ведь важно показать особенности народных традиций именно на родном языке.

Как и было предусмотрено, Нестеровы сначала поздоровались с Хрюшей. Причем — тремя способами: «Видза оланныд!» («Здравствуйте!»), «Чол\м!» («Привет!») и «Бур асыв!» («Доброе утро!»). Хрюша ответил им тоже по-коми, выбрав самый простой по произношению вариант: «Бур асыв!».

Сыктывкарцы продемонстрировали телезрителям элементы национального костюма, сопровождая показ комментариями на коми языке. Потом угостили Хрюшу шаньгами и спели народную песню «Козй\» («Ель»), аккомпанируя на народных инструментах.

Когда дошла очередь до коми кукол, Алена Николаевна начала рассказывать о старинном народном обычае: раньше их делали безликими. Согласно поверьям, куклам нельзя рисовать глаза. Иначе они могут ожить и навести на семью порчу.

В этот момент режиссер остановил сыктывкарку. Дескать, у нас тут детская передача и нечего пугать малышей страшилками. Вместо этого он попросил, чтобы дети просто поиграли с куклами в кадре.

— Максим, Аня, а вам понравилось в гостях у Хрюши? — спрашиваю ребят.

— Очень! Мы, конечно, уже немаленькие, но все равно было прикольно с ним поиграть, — отвечают брат и сестра.

— Вы хотите участвовать еще в каком-нибудь шоу?

— Да, мы поем в гимназическом ансамбле «Горадзуль» и мечтаем попасть на шоу «Голос. Дети».

Екатерина МАКАРОВА.