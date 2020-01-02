Худшие события 2019 года

Лесные пожары, «мусорные» протесты и повышение пенсионного возраста
Согласно социологическим исследованиям, большинство россиян самым значительным событием 2019 года считает пресловутую «пенсионную реформу» и ее последствия.
Больший отклик у россиян вызвали также лесные пожары в Сибири и наводнение в Иркутской области (второе и третье место среди событий года – отметили 38 и 30 процентов респондентов соответственно). Отстранение России от международных соревнований, допинговый скандал в числе самых значимых событий указал каждый пятый опрошенный (21 процент), кризис обеспечения жизненно важными лекарствами из-за политики импортозамещения – каждый десятый (13 процентов). Протестные митинги в Москве, Екатеринбурге, «мусорные» протесты, протесты в Шиесе и других городах отметил лишь каждый десятый респондент (12 процентов).
Примерно 7-8 процентов опрошенных отметили обсуждение законопроекта «о домашнем насилии», принятие серии запретительных законов об «оскорблении власти», «фейковых новостях» и суверенном рунете», «иностранных агентах».