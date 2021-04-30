«Я тебя урою, тварина!» В стенах парламента Коми прозвучали непарламентские выражения

Вечером 29 апреля, уже после сдачи очередного номера «Трибуны» в печать, стали известны подробности громкого скандала, разразившегося в стенах Государственного Совета Республики Коми.

В фойе «Стеклянного дома» (так называют здание Госсовета) произошла жесткая стычка между главой республики Владимиром Уйбой и депутатом регионального парламента Олегом Михайловым. Судя по аудиозаписи, размещенной «Новой Республикой», в этом коротком, но страстном диалоге оппонент Михайлова использовал нецензурные слова и речевые обороты, присущие обычным гопникам.

А ведь поначалу все было чинно. Губернатор зачитал по бумажкам свой обширный доклад. Монотонным голосом перечислил свои и правительства Коми достижения за 2020 год. Кое-кто из присутствующих в зале уже клевал носом, но когда началось обсуждение доклада и на трибуну вышел лидер КПРФ Олег Михайлов, все заметно оживились.

Напомним, что в прошлом году О.Михайлов собирался участвовать в выборах главы РК, но не был зарегистрирован избиркомом. Он один из немногих местных политиков, кто выступает с резкой критикой в адрес губернатора. Не изменил он себе и на сей раз.

— Даже предвыборную кампанию Уйба провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров, собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс, — заявил с парламентской трибуны Олег Михайлов. — Избиратели отказались принимать участие в этом фарсе, в результате главой Республики Коми стал человек, за которого не проголосовало и десяти процентов избирателей…

«Пойдем выйдем?»

Следует заметить, что речь, вероятно, шла все-таки о политической трусости, а не о личной, однако именно эти слова, похоже, больше всего задели губернатора. Впрочем, долго говорить Михайлову не дали – через минуту ему отключили микрофон. Спикер парламента Сергей Усачев («Единая Россия»), а затем парламентская комиссия по этике сочли, что лидер коммунистов допустил некорректные высказывание в адрес главы.

Однако границы «дискуссионной корректности» были вскоре серьезно расширены. И произошло это не в грязной подворотне, где тусуется пьяная молодежь, а под крышей законодательного собрания региона..

«Новая Республика» обнародовала аудиозапись этого «горячего» разговора «по душам». Первый голос, как утверждает, О. Михайлов, принадлежит губернатору, и это можно доказать с помощью экспертизы.

Итак, вот этот замечательный диалог.

ПЕРВЫЙ: — Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь?.

ВТОРОЙ: — Вы в публичном месте…

ПЕРВЫЙ: — Пошли***** я тебе сейчас ***** дам! Пошли *****выйдем! Тварина***** Я тебя урою***** Пошли выйдем, если ты мужик!

ВТОРОЙ: — Ты мне угрожаешь?

ПЕРВЫЙ: — Ах, ты ***** !

Через несколько часов, комментируя этот безобразный инцидент, депутат Михайлов выразил свое мнение: «Человек с такой лексикой и с такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью. Поэтому я подготовил обращение в правоохранительные органы».

Скандал в Коми уже вышел на федеральный уровень, о нем рассказывают телеканалы и новостные агентства. И чем закончится эта история, неизвестно.