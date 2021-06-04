Юбилей Коми без Коми? Мы оказались чужими на этом празднике жизни, который с купеческим размахом прошел в Москве

Всю прошлую неделю в Москве отмечалось 100-летие государственности Коми. Многие посчитали сие событие дорогостоящей показухой и выбрасыванием государственных денег на ветер.

Действительно, все было обставлено по-богатому и с размахом. Те же артисты из Коми выступали на лучших театральных площадках страны. А заключительный гала-концерт проходил аж в Большом театре!

Правда, судя по репортажам республиканских государственных СМИ, к юбилею периферийного северного региона Москва особого интереса не проявила. Оно и понятно: москвичи избалованы всякого рода культурно-развлекательными действами, чего нельзя сказать о жителях Коми. Кстати, совершенно непонятно, почему выступление наших артистов на сцене Большого театра не транслировалось по республиканскому телевидению. Ведь такой случай предоставляется раз в сто лет!

Хорошо потусовались?

Судя по телевизионной картинке, на праздничных площадках тусили в основном «бывшие наши» чиновники, бизнесмены, артисты, так сказать, ностальгировали по своему прошлому. Да и нынешнее руководство Коми чувствовало себя в Москве как дома, причем в буквальном смысле, поскольку практически вся административная верхушка работает в Коми вахтовым методом.

На основных мероприятиях, посвященных юбилею Коми, не видно было ни глав муниципалитетов, ни даже депутатов Госсовета, за исключением спикера Сергея Усачева. «Лицами республики», помимо Владимира Уйбы оказались две «столичные штучки» – молодой мажор Игорь Булатов и его гламурная спутница, фотомодель Виктория Лопырева.

Напомним, что г-н Булатов в Коми совсем недавно и в должности зампреда правительства ничем хорошим себя не проявил. Что же касается госпожи Лопыревой, то вообще непонятно, какое она имеет отношение к республике, если не считать, что ее дедушка когда-то жил в Воркуте.

Дежурные речи

Присутствие федеральной исполнительной власти ограничилось появлением на гала-концерте второстепенных чиновников, в частности, заместителя руководителя аппарата Правительства России Валерия Сидоренко, который зачитал дежурное приветствие от премьера Михаила Мишустина. Из приветствия мы с изумлением узнали, что «республика демонстрирует рост, реализует масштабные проекты в топливно-энергетическом и горнорудном комплексах…» То есть, как это часто случается в чиновничьей среде, желаемое было выдано за действительное.

Помимо концертов, в центре Москвы прямо на улице была развернута фотовыставка со сказочными видами природы Коми, перед входом в Большой театр выставлялся арт-объект «Прялка» с традиционной верхневычегодской росписью и так далее.

Подсветили башню и украсили метро

Во что обошлась налогоплательщикам неделя гуляний в Москве, в Коми официально не сообщается. Но, судя по информации из разных источников, речь может идти о достаточно серьезных тратах.

Telegram-канал «Komi-Leaks» сообщает, что появление видеоизображения на фасаде 540-метровой Останкинской башни флага Республики Коми стоит, исходя из расценок рекламного агентства, предоставляющего такую услугу, порядка 300-350 тысяч рублей (за неделю показа).

Пожалуй, главной фишкой праздника стал запуск «тематического» состава в московском метрополитене. Надписи и картинки о Коми на вагонах – реклама также не из дешевых. Согласно расценкам московского метрополитена на наружной части состава она обойдется в сумму чуть больше 18 млн рублей в месяц, на внутренней – порядка 3 млн рублей. Планируется, что состав с рекламой Коми будет ходить до конца года. Исходя из этого, вырисовывается кругленькая сумма.

На эти средства можно было бы украсить праздничной символикой весь пассажирский транспорт в Коми. И что немаловажно, деньги остались бы в регионе. Вместо этого мы, получается, «инвестировали» их в Москву?

Вообще-то, адекватный глава региона, как и хороший глава семейства, старается все тащить в дом, а не наоборот. Но Владимир Уйба и его окружение, видимо, считают иначе.

А нечего тут гулять!

Львиная доля трат, связанных с юбилейными мероприятиями, приходится на Москву и Санкт-Петербург – следующий город в праздничной эстафете. Есть веские основания считать, что за счет «двух столиц» была свернута вся традиционная программа летних культурно-развлекательных мероприятий внутри региона.

Не будет в этом году народных праздников «Луд» в Ижемском районе, «Усть-Цилемская горка», «Корт Айка» (Корткеросский район), экологического арт-фестиваля «Сено» (Троицко-Печорский район), отменяется широкое празднование 375-летия села Усть-Кулом.

И делается это вроде как в интересах самих людей, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Аргумент этот выглядит наду-манным на фоне высокой заболеваемости ковидом в той же Москве. Получается, что петь хором песни в тесном вагоне метро можно, а на свежем воздухе в сельской глубинке делать то же самое никак нельзя?

Настоящей издевкой на этом фоне выглядит информация о том, что в рамках юбилейных мероприятий в августе в Коми с концертами приедет академический народный хор имени Пятницкого, также будут гастролировать по региону и другие заезжие артисты.

Вот и выходит, что традиционные народные праздники в Коми приравняли к протестным акциям оппозиции, которой также под видом борьбы с ковидом категорически запрещено выходить в народ.

Но если на оппозицию налагают запреты из-за критики действующего режима, то в случае с народными гуляньями, похоже, все гораздо банальней: отсутствие денег в республиканской казне. Напомним, что бюджет Коми сверстан с многомиллиардным дефицитом и властям приходится влезать в огромные долги.

Жители коми глубинки остались без праздника, зато пустили пыль в глаза в Москве. Похоже, что от празднования 100-летия Коми в памяти останутся лишь раскрашенные вагоны московского метрополитена.

Фальшивые фасады

Напомним, что еще в 2015 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 100-летия государственности Коми. Ожидалось, что за время подготовки к знаменательной дате республика если и не преобразится, то получит хотя бы какие-то преференции от федерального бюджета для обновления инфраструктуры, возведения новых социальных объектов. Речь шла даже о постройке современного стадиона и музыкального театра в Сыктывкаре.

Но власти республики умудрились пустить на самотек подготовку к празднику. Поэтому обидно, что тот же Нижний Новгород, который будет праздновать свое 800-летие также во второй половине августа, получил в декабре прошлого года из федерального бюджета 20 млрд рублей для реализации юбилейных мероприятий.

В свое время десятки миллиардов рублей были выделены под круглые даты Казани, Астрахани, Ярославлю, Санкт-Петербургу… Возникает резонный вопрос: а вообще просили ли власти Коми какую-то поддержку у федерального центра?

А ведь раньше все было иначе. Когда праздновалось 50-летие государственности Коми, Москва сделала просто шикарный подарок – было принято решение об открытии в Сыктывкаре государственного университета. Его корпуса были возведены за 10 месяцев!

Сегодня щедрых подарков ждать не приходится. Благодаря бездарным правителям Республика Коми превратилась в бесперспективный регион с фальшфасадами на зданиях в центре Сыктывкара. На их ремонт вполне хватило бы средств, потраченных на помпезные московские гулянья.

Сергей МОРОХИН.

Фото из открытых источников и Instagram Виктории Лопыревой.