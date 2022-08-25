Юношу не спасли (Криминал от 26 августа)

18-летний юноша, попавший под поезд в Сыктывкаре, скончался в больнице. Напомним, что ЧП случилось утром 17 августа.

Молодой человек шел вдоль путей навстречу приближающемуся составу в наушниках и смотрел под ноги. Машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Несколько дней юноша в тяжелом состоянии находился в реанимации.

«Ищут пожарные, ищет милиция…»

Ухтинский подросток поднял по тревоге оперативные службы города.

В ночь на 22 августа в поселке Ярега искали 12-летнего парня. Поступила информация, что он уехал на велосипеде и домой не вернулся. У мальчика якобы имелись проблемы со слухом. Оперативные службы вели работы до 2 часов ночи, после чего выяснилось, что ребенок просто засиделся у друга.

Грибника опознали по вещам

В Прилузском районе обнаружены костные останки человека.

На страшную находку натолкнулся местный житель с собакой. Личность погибшего определили по вещам, которые находились рядом. Следователи рассматривают версию, что погибший – пенсионер, пропавший в августе прошлого года из села Черныш.

Трагедия на улице Славы

В Эжвинском районе столицы 37-летний мужчина упал с восьмого этажа.

21 августа его тело было обнаружено рядом с домом № 32 по улице Славы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Без срока давности

На реке Илыч ищут моряка, пропавшего в 2020 году.

В Троицко-Печорском районе правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства пропажи мужчины 1996 г.р. Известно, что моряк вернулся домой в отпуск с крупной суммой денег. Решил съездить на рыбалку в глухие места и прихватил с собой спиртное. После этого связь с мужчиной пропала. За 2,5 года отряд «СПАС-КОМИ» уже шесть раз выезжал на его поиски. Недавно поступила очередная заявка от правоохранителей. С 17 по 19 августа спасатели осмотрели акваторию рек Илыч и Когель, но вновь без результата.

Собаку достали из колодца

В службу спасения позвонили дорожники, которые ведут работы по ул. Первая промышленная в Сыктывкаре.

Они сообщили, что не могут проводить ремонтные работы, так как опасаются животного. На место происшествия выехал спасатель, имеющий большой опыт общения с собаками. Он спустился в трехметровую яму, заполненную водой, по лестнице, позволил псу «познакомиться», успокоил его. Пес понял, что человек не представляет опасности, и позволил обвязать себя веревкой, с помощью которой его и достали на поверхность.