Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск депутата Госсовета Коми Олега Михайлова о защите чести и достоинства, предъявленный им к его коллеге Виктору Бетехтину и акционерному обществу «Коми республиканский телевизионный канал» («Юрган»).

Напомним, лидер фракции КПРФ подал иск к телеканалу из-за сюжета «Юргана», в котором его коллега по депутатскому корпусу Виктор Бетехтин заявил, будто Михайлов «не был ни на одном рабочем заседании бюджетного комитета». По мнению Бетехтина, «коммунист устраивает «хайпожорство», когда говорит, что нужно менять республику, но при этом ничего не делает».

В своем иске в Сыктывкарский горсуд Михайлов указал, что был на 12 из 18 рабочих заседаний по бюджету. «Юрган», по мнению Михайлова, должен не только опровергнуть спорные сведения в эфире, но и предоставить ему две минуты, чтобы воспользоваться правом на ответ.

Интересы Михайлова в суде представлял адвокат Виктор Воробьев. Суд признал информацию о том, что депутат Михайлов не участвовал в заседаниях по рассмотрению проекта республиканского бюджета, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Михайлова. На Бетехтина и на «Юрган» возложена обязанность удалить видеоролики со спорными сведениями и в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать опровержение.

За каждый день просрочки исполнения решения с Бетехтина будет взыскиваться тысяча, а с АО «КРТК» — две тысячи рублей.

— Депутатская должность обязывает Михайлова быть открытым к критике, но она должна быть основана на достоверных сведениях, — цитирует мнение адвоката портал «7х7». — Виктор Бетехтин попытался ввести избирателей в заблуждение, создав у них ложное впечатление, что Михайлов —

«безответственный горлопан». На деле же безответственный подход оказался свойственен самому Бетехтину. Он не только солгал о том, что Михайлов манкировал заседаниями по рассмотрению проекта бюджета, но и умолчал о том, что сам он присутствовал на этих заседаниях в два раза реже Михайлова. Думаю, это решение должно стать Виктору Бетехтину, только еще делающему свои первые шаги в политике, уроком и напомнить об известной многим с детства простой истине: за слова нужно отвечать.

При этом суд отказал Олегу Михайлову в требовании дать ему две минуты в передаче «Время новостей» на «Юргане» и в просьбе распространить этот выпуск столько раз, сколько и программы со спорными сведениями о депутате.