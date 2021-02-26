Уроженка Ижемского района, бывшая телеведущая Коми республиканского ТВ-канала «Юрган» Татьяна Хатанзейская сегодня работает в питерском агентстве по подбору актеров и сама активно снимается в российских фильмах.

Четыре года назад по семейным обстоятельствам она перебралась в Санкт-Петербург. В мир кино Татьяна попала случайно – знакомая пригласила ее принять участие в массовке сериала «Светлана».

Сейчас в актерской копилке ижемки несколько ролей в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Шторм» и других. По словам Татьяны, ей больше нравится сниматься в исторических фильмах, там особая атмосфера, костюмы. Одна из значимых для нее картин – «Спасти Ленинград», которую сняли к юбилею снятия блокады. Здесь Татьяна играет, можно сказать, саму себя – журналистку, которая пришла к блокаднице брать интервью.

– Чаще всего я именно журналистов и играю – знаю, что справлюсь с такой ролью. Ведь я все-таки не профессиональная артистка. Но мне еще интереснее работать за кадром – заниматься подбором актеров для массовки и эпизодов, организовывать съемки, наблюдать за актерами, режиссерами. Вообще, за кадром работа кипит, – рассказывает Татьяна.

Шнуров «перегорает»

– Массовка – это «люди с улицы», и с ними, наверное, проще. Но ведь на съемочной площадке работают и знаменитые артисты. Как они себя ведут – не «звездят»?

– «Звездной болезни» подвержены в основном молодые, а с возрастом это обычно проходит. Конечно, есть актеры, к которым лучше не подходить по пустякам, не мешать: кто-то учит текст, кто-то отдыхает. Но есть актеры, которым требуется постоянное общение. К примеру, это Сергей Безруков. Он частенько выходит к массовке пообщаться, проводит эдакий мастер-класс.

На съемочной площадке я работала со многими «звездами» – Светланой Ходченковой, Кариной Разумовской, Константином Лавроненко, Алексеем Кравченко, Александром Половцевым, рок-музыкантом Сергеем Шнуровым…

– Интересно, а за кадром Шнуров такой же эпатажный, каким он предстает перед зрителями?

– У Сергея Шнурова много работы, он всегда торопится, хочет сделать все очень быстро. А киношники медлительные,12-часовая смена может затянуться до 15-часовой. На съемках Шнуров «сам себе режиссер». Я не раз замечала, что, когда режиссер давал отдых, Шнуров всех тормошил: «Давайте уже работать! Я уже перегораю!». Он все время давал съемочной группе какие-то советы, команды. Ему, как творческому человеку, интересен результат, то, как он получился в кадре.

Душа живет в глубинке

– Татьяна, а есть у тебя желание выучиться на актера или на режиссера?

– Я никогда не мечтала стать профессиональной артисткой, а вот о режиссуре всерьез подумываю. Даже поступила на курс к Карену Геворкяну (известный кинорежиссер и сценарист), но пока не сложилось. Карен Саркисович, к моему сожалению, сейчас занят в другом большом проекте, поэтому он отказался вести наш курс. Мне предложили пойти к другому мастеру, но я не согласилась.

– А о чем бы ты сняла свой фильм?

– Вот и Геворкян меня об этом спросил. Я ответила, что родом из Республики Коми, где удивительная природа и замечательные люди. И я хотела бы делать не сериалы или блокбастеры, а картины о самых простых людях. Тогда Карен Саркисович взял мою руку и сказал: «Пообещай мне, что никогда не будешь снимать фильмы про Москву и Питер. Там нет нашей русской жизни, русской души, там все перепуталось. Русская душа живет в глубинке. Вот что надо снимать – тогда мы всем будем интересны».

Екатерина МАКАРОВА.