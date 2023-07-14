На протяжении многих лет в Коми действовала преступная схема: в коммунальные тарифы закладывалась коррупционная составляющая. Схема появилась во времена, когда губернатором был Вячеслав Гайзер, но недавно эта история заиграла новыми криминальными красками.

Бывший заместитель главы и заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, уже отсидевший свой срок за финансовые махинации, вновь стал фигурантом уголовного дела, на сей раз о завышенных тарифах в «коммуналке» и получении крупных взяток со стороны энергетической компании «Т Плюс».

Удивительно, но к самой компании «Т Плюс», деятельность бывших руководителей которой привела к грандиозному скандалу, претензий со стороны правоохранителей нет. Как такое могло случиться?

За сроком давности

Причина отчасти раскрыта в ответе Генеральной прокуратуры России на запрос депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова. В ответе сказано, что Главным Следственным управлением Следственного комитета России «в настоящее время расследуется уголовное дело по факту дачи в период с 2007 по 2014 годы должностными лицами ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано 12.12.2014 г. путем присоединения к ПАО «Т Плюс») заместителю главы Республики Коми Ромаданову К.Ю. взятки в особо крупном размере за установление наиболее выгодных для предприятия тарифов на электроэнергию…»

Далее самое интересное: «Принимая во внимание, что установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ шестилетний срок привлечения к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения истек, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ПАО

«Т Плюс».

Нашли «козла отпущения»?

То есть за все махинации с тарифами теперь придется отдуваться одному только Константину Ромаданову?

Также очевидно, что серьезно копаться в деле, которое напрямую затрагивает интересы многих жителей Коми, вынужденных годами оплачивать коммунальные услуги с вбитой в них коррупционной составляющей, изначально никто и не собирался. Ведь было предостаточно времени, чтобы навести порядок и восстановить справедливость – то есть вернуть людям переплату или хотя бы учесть этот момент при формировании новых тарифов. Выходит, что не было такого желания ни у правоохранителей, ни у обитателей Желтого дома?

Создается впечатление, что надзорным органам была дана негласная установка обойти эту «скользкую тему», дабы не создавать прецедента. Ведь если снизить тарифы в одном регионе, то и у других субъектов РФ возникнет такой же соблазн. А ведь энерготарифы в нашей стране, как известно, могут корректироваться лишь в одну сторону – повышения.

Сегодня, анализируя события 2016 года, многое видится в ином свете. И совсем не факт, что речь надо вести только о тарифах на «коммуналку» в Коми. А не были ли они лишь поводом для каких-то других разборок, например, связанных с тем же владельцем компании «Т Плюс» олигархом Виктором Вексельбергом и его холдингом «Ренова»?

Путин разгневался

В августе 2016 года в Коми взорвалась информационная бомба. Тогдашний руководитель Коми Сергей Гапликов сообщил президенту страны Владимиру Путину, что отопительный сезон в Воркуте под угрозой срыва из-за возросшей аварийности и отсутствия модернизации на местной ТЭЦ. Для пущей убедительности Владимиру Владимировичу были продемонстрированы фото, подтверждающие плачевное состояние воркутинской «коммуналки».

Говорят, президент был в гневе, он тут же дал указание разобраться. И спустя всего две недели прокурорская проверка подтвердила, что в период правления экс-главы Коми Вячеслава Гайзера в «коммуналке» Коми процветала коррупция, отсутствовала прозрачная система утверждения тарифов.

Но почему Сергей Гапликов напрямую пожаловался президенту, хотя вполне мог бы позвонить самому Виктору Вексельбергу? Глядишь, все бы миром уладили. Но губернатор этого не сделал, из-за чего возникает подозрение, что он решил просто «наябедничать» начальству.

Третий успел сбежать…

В сентябре 2016 года были взяты под стражу руководитель компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. Третьим задержанным должен был стать еще один топ-менеджер – Михаил Слободин, но он успел сбежать в Лондон.

По версии следствия, с 2007 по 2014 годы фигуранты дела и другие лица передавали обитателям Желтого дома деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в Коми.

Именно Константину Ромаданову приписывают создание разного рода схем по незаконному обогащению, в том числе и в энергетической сфере.

Прокуратура Коми в своем официальном сообщении уточнила, что взятки со стороны компании «Т Плюс» на сумму свыше 800 миллионов рублей позволили отказаться от инвестиций в модернизацию теплосетей Воркуты при попустительстве региональной службы по тарифам.

Мы тут «Груздевы»

Дальше новости о борьбе с коррупцией в «коммуналке» Коми стали пожиже, поскольку со стороны правоохранителей интерес к главным фигурантам дела как-то поостыл.

На одном из судебных заседаний кто-то вспомнил культовый советский сериал «Место встречи изменить нельзя», когда по ходу действия посадили за решетку «ни за что» врача Груздева (его играл Сергей Юрский), а потом отпустили. Намек все поняли. Именно Вайнзихер и Ольховик – это и есть «Груздевы»! Содержание под стражей им было заменено на домашний арест (а потом и на подписку о невыезде).

Ходка Первакова

Поговаривают, что через Вайнзихера и Ольховика некие влиятельные структуры пытались надавить на их главного покровителя в лице Виктора Вексельберга. Так это было или нет на самом деле, вряд ли будет известно широкой общественности. Однако сам факт того, что топ-менеджеры отделались лишь легким испугом за масштабные махинации, говорит о многом.

В итоге реальный срок по «делу о тарифах» получил лишь руководитель Службы Коми по тарифам Илья Перваков – один из ключевых свидетелей по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ПАО «Т Плюс». В июне 2017 года Сыктывкарский суд признал его виновным в трех эпизодах получения взятки от Константина Ромаданова. Признавшему полностью вину и заключившему досудебное соглашение Илье Первакову было назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом 10,2 млн рублей. Верховный суд снизил срок заключения до 3,5 лет. В марте 2019 года Илья Перваков вышел на свободу.

Горбачев все знал

Экс-депутат Госсовета Коми Геннадий Горбачев в одном из интервью заметил, что в период правления Вячеслава Гайзера компания Виктора Вексельберга «Т Плюс» из региона «выжимала соки и фактически ничего не вкладывала». Скептически народный избранник отнесся и к возможности пересмотра и снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения. Как в воду глядел.

Хотя такая на-

дежда была во время правления Сергея Гапликова. Экс-заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, жкх и тарифов Константин Лазарев – как-то высказал официальную позицию по весьма щекотливому вопросу, которая сводилась к следующему посылу: проблему с пересчетом платы за коммунальные услуги можно будет рассматривать только после судебного решения в отношении компании «Т Плюс».

Теперь ясно, что это никогда не произойдет.

Тарифы на «коммуналку» по-прежнему остаются мутными и малопонятными. Это одна из причин роста долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. С 2019 по 2022 годы они выросли в три раза, достигнув 14,4 млрд рублей.

Судьба-злодейка

По иронии судьбы «дело о тарифах» в Коми неожиданно лично коснулось Виктора Вексельберга. В апреле 2018 года Министерство финансов США включило Вексельберга и его «Ренову» в санкционный список из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Под «близкими» подразумевались все те же Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер.

Сам Виктор Вексельберг, исхитрившийся в свое время каким-то образом попасть на инаугурацию президента США Дональда Трампа, назвал эти санкции «тотальным жизненным кризисом». Дело в том, что он как истинный российский патриот-миллиардер успел к тому времени перевезти свою семью на постоянное место жительства в США. Но вместо «дольче вита» получил личную драму – лишился возможности регулярно видеться с дочкой и внуком.

Сергей МОРОХИН.