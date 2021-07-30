За одного привитого двух непривитых дают, хотя это смотря как посчитать…

Наш ответ: ковиду – нет!

В последнее время жизнь в стране разительно изменилась. И это никак не связано с поправками в Конституцию. Страх перед авторитарным режимом поблек на фоне того ужаса, который внушает нам маленький подлый вирус. Этот невидимый миру диктатор не щадит ни женщин, ни стариков, ни даже членов «Единой России».

Раньше многие опасались ходить на митинги. Но полицейскую дубинку хотя бы видно, от нее можно увернуться. Чего не скажешь о вирусе. Теперь стало опасно все: посещать публичную библиотеку, мыться в общей бане, принимать гостей, здороваться за руку, обниматься… Дышать пока еще можно, но только в маске, соблюдая дистанцию. И эти ограничения гораздо хуже, чем любые, самые жесткие запреты властей. Да и зачем нам в сущности мифические свободы, если под угрозой здоровье и сама жизнь?

Впрочем, власть тоже растерялась. Никто не знает, что делать, куда бежать, чем спасаться. Спустя полтора года после начала пандемии врачи по-прежнему пытаются лечить больных пресловутым арбидолом и безобидным порошком «ГриппоФлю». Хуже от них пациенту не будет, лучше – тем более. Эффективного лекарства против CОVID-19 так и не изобрели, поэтому осталась последняя надежда – массовая вакцинация.

Чего не хватает?

Все эти полтора года Республика Коми исправно ходила в передовиках по числу заболевших на душу населения. Душ этих осталось всего 810 тысяч. И они продолжают отлетать к Богу с удивительной скоростью. Прямых жертв ковида – 1200, а сколько косвенных – никто уже не считает. Из-за того, что медицина теперь заточена в основном на COVID-19, пациенты вовремя не получают помощь и мрут от других болезней.

Регион, где жителей не больше, чем в одном спальном районе Москвы (к тому же население еще и «размазано» по огромной таежной территории), все это время держится в рядах антилидеров. Это не поддается разумному объяснению. Можно лишь констатировать, что губернатор Владимир Уйба и его команда оказались, мягко говоря, неэффективны ни в медицинской сфере, ни в административном плане. Управленцам-варягам не хватает жесткости, решительности, опыта. А по большому счету, им не хватает всего, даже обычных карьерных амбиций. Поэтому министры в Коми меняются как носки, хотя запах безнадежного застоя при этом, увы, остается.

Не отрывайтесь от коллектива!

Когда долго нет хороших новостей, хочется их придумать. На прошлой неделе власти республики получили неожиданную моральную поддержку. Вдруг выяснилось, что в регионе, оказывается, все не так плохо.

21 июля, докладывая (разумеется, по видеосвязи) Владимиру Путину о темпах вакцинации в стране, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объявила, что Коми в числе 17-ти регионов, которые «близки к достижению коллективного иммунитета или показателя 60%, с учетом вакцинированных, переболевших, перенесших заболевание в легкой форме…»

Таким образом в России появилась новая «Доска достижений», где Коми уже не аутсайдер, а красуется на почетном месте. На этой «Доске» можно было бы повесить фото тысяч жителей республики, которые отныне делятся на три категории: уколовшиеся, переболевшие и перенесшие легко. Не считая, конечно, фото умерших в черных рамках – они сильно портят статистику.

Зато остальные, кто болел и выжил, а также получил дозу вакцины, считаются носителями «коллективного иммунитета». Что это такое, никто толком не знает. Холодный труп скончавшегося от ковида можно хотя бы потрогать – это нечто мертвое, но вполне вещественное. А вот «коллективная иммунизация» – штука гипотетическая. Во всяком случае ученые до сих пор спорят по этому поводу.

Но даже если «общий иммунитет» – это не голая абстракция, возникает резонный вопрос: за какой период он формируется и какое время действует?

Известно, что достаточный для «иммунного ответа» уровень антител сохраняется в среднем в течение полугода. Это касается и переболевших, и вакцинированных. Однако, судя по цифрам, якобы подтверждающим формирование «коллективного иммунитета», вице-премьер Голикова оперирует данными, полученными за весь период пандемии. То есть за полтора года, а это три «коронавирусных цикла» по шесть месяцев каждый.

Если сложить столбиком всех, кто укололся, кто побывал на ковидной коечке или даже вообще не обращался к врачу (перенес болезнь «на ногах»), то можно смело выйти на 60%. А это такой рубеж обороны, на котором ковид должен сломать свои гнилые зубы и будет разбит, как немцы под Москвой.

Непобедимая и легендарная «иммунная армия»

Что ж, давайте посчитаем по методике экс-главы Минздрава г-жи Голиковой, обитательницы элитного московского поселка «Остров фантазий» (в свое время шутники дали бывшей главе Минздрава веселое прозвище «Мадам Арбидол»). А для этого надо просто свалить всех граждан в одну статистическую кучу и выполнить элементарные арифметические действия.

Итак, в Коми с начала пандемии переболело уже свыше 54 тысяч человек. По состоянию на 28 июля хотя бы одну прививку (правда, первая без второй фактически бесполезна) получило порядка 194 тысяч (23% жителей региона). Суммируем и получаем 248 тысяч. Но 60% у нас все равно не выходит. И для успеха «коллективной иммунизации» требуется приписать еще около 200 тысяч. Где их взять, кто эти люди, а главное, откуда г-же Голиковой стало о них известно?

А это, видимо, и есть те самые «бессимптомники», то есть граждане, легко перенесшие ковид. Большинство из них, вероятно, даже не подозревало о своей болезни. Зато ее «заподозрила» у них Татьяна Голикова. Более того, она это точно знает. Не сама, конечно – об этом ей, судя по всему, доложили власти Коми. Таким же образом, вероятно, отчитались и остальные 16 регионов. Там что-то прикинули «на глазок», сплюсовали, разделили-умножили – и у них все сошлось!

В региональном Минздраве «Трибуне» пояснили, что речь идет об иммунизации только взрослого населения. Хотя, как известно, дети тоже заражаются и болеют, но их согласно последним «методичкам», чиновники решили не учитывать. Впрочем, дело даже не в этом. Просто произошло смешение терминов «иммунизация» и «вакцинация». Ведь первоначально власти утверждали, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% населения. Причем за короткий срок, поскольку спустя 6 месяцев вакцина теряет эффективность. А когда темпы вакцинации оказались позорно низкими, началась лукавая игра с цифрами и терминами.

Согласно порталу gogov.ru, темпы вакцинации в Коми за последнюю неделю составляют 2100 человек в день (0,2% населения). При таких темпах для вакцинации 50% жителей потребуется 100 дней. А всего же в Коми планируется привить около 380 тыс. жителей.

Вообще-то, президента интересовал, вероятно, именно ход вакцинации. А ему на «голубом глазу» отвечают: «Иммунизация идет хорошо!». В том числе за счет переболевших. Благо, что каждый день число больных прирастает.

«Бессимптомники» (если они не обращались к врачам, их количество можно вычислить чисто гипотетически) вкупе с «одноразово вакцинированными» – это и есть основное ядро российской «иммунной армии». Вместе с тяжело переболевшими их следует называть «участники коллективного иммунитета». И на них теперь вся надежда.

Памятка для больного

Причем в эти статистические ряды можно легко записать и тех, кто переболел дважды или прошел ревакцинацию. Взять, к примеру, губернатора Уйбу. Впервые, по его же словам, он укололся еще летом 2020 года, а вторую прививку «Спутником-V» сделал в феврале 2021 года. Недавно он все же переболел ковидом, о чем записал бодрый видеорепортаж из инфекционной больницы (заодно доктор Уйба сделал и своеобразную «рекламу» эффективности отечественной вакцины). Значит, главу Коми можно отнести к почетным категориям «дважды привитый» и «легко переболевший». Это, видимо, и есть та реальная роль, которую губернатор сыграл в деле улучшения региональной статистики по «коллективному иммунитету».

Любопытно, что среди 17-ти самых успешных по этому показателю субъектов РФ преобладают регионы с высокой заболеваемостью ковидом (за исключением Чечни – это особый случай). Возник удивительный парадокс: чем хуже, тем лучше. Чем больше людей переболело, тем выше уровень «коллективной иммунизации». Получается, что для получения искомых 60% (а к ноябрю – 80%, как утверждает Т. Голикова) даже массовая вакцинация уже в принципе не очень-то и нужна?

Как говорил дядя «спортсменки и комсомолки» из «Кавказской пленницы»: «Кто нам мешает, тот нам и поможет». То есть в борьбе с ковидом наш главный союзник – сам ковид. Именно он и поможет сформировать «коллективный иммунитет».

А всем, кому не удалось избежать ковидной горячки, в утешение следует раздать специальные памятки: «Пациент, помни: переболев COVID-19, ты стал участником общероссийского движения «За коллективный иммунитет» и тем самым внес личный вклад в борьбу с пандемией!»

Похоже, именно в этом направлении сейчас и движется Коми. И судя по «ковидным сводкам» (ежесуточно – около 300 новых больных), республика уже близка к окончательному успеху.

«Коллективный ответ» ковиду еще как-то можно себе представить. Ну хотя бы теоретически. А вот наш общий иммунитет к вранью, припискам, пафосным отчетам наверх – это уже из области фантастики.

Владимир СУМАРОКОВ.