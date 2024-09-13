Отрасль здравоохранения Республики Коми ежегодно теряет 2-3 процента работников. Удастся ли переломить эту негативную тенденцию? Поискать ответы на этот вопрос попытались на заседании президиума Госсовета Коми.



По данным Минздрава Коми, на 31 июля этого года в республиканских учреждениях здравоохранения работало 2955 врачей, средний медперсонал – 8821 человек. Если за 2023 год абсолютное число врачей уменьшилось на 39 человек, то за 7 месяцев этого года – уже на 57. Общая численность среднего медицинского персонала также продолжает снижаться: за 2023 год она сократилась на 123 человека, за 7 месяцев 2024 года – 167. Выходит, что отрасль теперь ежегодно теряет 2-3 процента работников.

На сегодняшний день укомплектованность врачами составляет по Республике Коми всего 53,7 процента, коэффициент совместительства 1,69. То есть каждый врач выполняет работу почти за двоих, а в некоторых районах и более. Было озвучено на президиуме, что коэффициент совместительства более 1,2 приводит к выгоранию на работе и, следовательно, врач будет искать более щадящие условия.

Горькая шутка

Вспоминается шутка: почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на одну – есть нечего, а на две – некогда. В каждой шутке, как говорится, есть доля правды.

Немного лучше ситуация со средним медицинским персоналом. Укомплектованность – 72,2 процента, коэффициент совместительства 1,32.

На сегодняшний день только каждый второй выпускник медколледжей Коми трудоустраивается по специальности (в 2023 году из 469 выпускников трудо-устроено 235). С врачами ситуация получше, в 2023 году количество выпускников по договорам – 76 человек, трудоустроено 56, остальные отказались выполнять договорные обязательства.

Пустили на самотек

По мнению депутата Госсовета Коми Ильи Богданова (фракция КПРФ), надо создавать привлекательные условия для трудоустройства в Коми. Соседние с нами регионы могут позволить от 1,5 до 3,5 млн рублей в виде подъемных, а мы гарантируем только по 1 миллиону врачам, приехавшим в Воркуту по программе «Земский доктор», 1-2 млн – врачам ФАПов и фельдшерам.

Мерами поддержки в нашей республике в 2023 году воспользовались всего 93 специалиста. По всей республике работает 297 фельдшерско-акушерских пунктов, а дефицит кадров в них составляет 43 человека. Поликлинике № 3 Сыктывкара, в которой обслуживаются многие горожане, сегодня требуется 33 врача, примерно столько же кадров нужно в Коми республиканской больнице.

По данным медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина, на проводимые ярмарки вакансий заявляется не более 6-8 лечебных учреждений. Постоянную планомерную работу ведут и проявляют интерес к выпускникам руководители лишь двух-трех лечебных учреждений. Остальные по ходу все пустили на самотек.

Хотя чему тут удивляться, если в самом Минздраве Коми уже в течение нескольких лет все пущено на самотек, поэтому не удается навести должный порядок. Да и некому, поскольку министры меняются как перчатки.

Сергей ПАВЛОВ.