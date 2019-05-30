Больше трех не собираться! За возложение цветов к памятнику пионеру-герою коммунистам грозит штраф

В традиционном праздновании 19 мая Дня пионерии в Ухте местные правоохранители усмотрели признаки покушения на правовые устои государства.



Этот воскресный день начинался мирно и буднично. Комсомольцы и коммунисты Ухты по традиции пришли в городской детский парк к памятнику пионеру-герою Павлику Морозову, установленному у Дома творчества имени Г. Карчевского. Представители старшего поколения поделились воспоминаниями о тех годах, когда сами носили пионерские галстуки, когда детей в школах учили быть трудолюбивыми, честными и справедливыми. Не преминули они отметить, что именно в советские годы детский парк Ухты считался одним из лучших на необъятных просторах СССР. Здесь были построены 256 качелей и аттракционов, действовало множество кружков и секций, а помощь в обустройстве былого великолепия оказывали порядка 70 местных предприятий и учреждений. Одним словом, 19 мая культурно собрались два десятка человек в свое свободное время и поговорили «за жизнь» и о роли пионеров в СССР.

В тот же день в Сыктывкар на имя полковника полиции Юрия Дьячкова, отвечающего в региональном правоохранительном ведомстве за охрану общественного порядка, поступила докладная записка от зам. начальника полиции Ухты Георгия Витта. В ней бдительный страж порядка сообщил о «публичном мероприятии в форме пикета», которое было проведено в нарушение действующего законодательства без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Завертелся маховик разбирательств и поиск виновного.

Роль последнего была уготована первому секретарю Ухтинского горкома КПРФ Валерию Харченко, которого вызвали в полицию для составления административного протокола. Там лидер местных коммунистов попытался объяснить, что он вместе с товарищами по партии помнит и чтит историю нашего государства, 19 мая была проявлена столь естественная для любого патриота дань уважения нашему великому советскому прошлому.

Но теперь выясняется, что тем самым коммунисты проявили неуважение к существующему строю. Выходит, что в современной России шуточное выражение «больше трех не собираться» начинает приобретать зловещий смысл. За несанкционированный поход к памятнику пионеру-герою Павлику Морозову и возложение цветов Валерию Харченко грозит административный штраф.

Кстати, а как быть со свадьбами? В том же Сыктывкаре молодожены в окружении многочисленных сопровождающих по традиции возлагают цветы к Вечному огню, отдают дань памяти тем, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной войны за, так сказать, светлое будущее. Если следовать логике правоохранителей, то в данном случае при желании также можно вести речь о несанкционированном пикете.

Точно такие же мероприятия, как в Ухте, прошли по всей России, в том числе и в Москве, однако никаких санкций за празднование Дня пионерской организации от правоохранительных органов там не последовало.

Сергей МОРОХИН.