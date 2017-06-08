За защитой своих прав дачники намерены обратиться к президенту страны

Уже 13 лет длится противостояние газовиков и владельцев дач в местечке Дырнос под Сыктывкаром. В минувший понедельник в Госсовете Коми прошла встреча, на которой заинтересованные стороны с участием депутатов, чиновников и общественников в очередной раз пытались найти хоть какой-то компромисс.

Компания «Газпром трансгаз Ухта» уже выиграла у дачников 296(!) судебных исков. Согласно судебным решениям сыктывкарцы должны снести свои постройки, находящиеся в 150-метровой от трубопровода зоне. Плюс оплатить судебные издержки.

Опасная зона

Дачи в Дырносе начали строиться в конце 60-х годов, когда никакой газовой трубы не было еще даже в проекте. Построили ее в 1971 году. Как и положено по строительным нормам того времени — на расстоянии не менее 100 метров от ближайших участков. Это так называемая зона минимального расстояния (ЗМР), позволяющая оградить граждан от потенциально взрывоопасного объекта. Сюда же включалась и 25-метровая охранная зона.

Спустя 15 лет строительные нормы поменялись, и ЗМР должна была составлять уже 150 метров. Прошло еще почти 20 лет, прежде чем начались судебные разбирательства. Заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Ухта» Максим Зорин вполне резонно заявил, что работникам предприятия грозит уголовная ответственность за нарушение строительных норм и правил, если случится что-либо непредвиденное.

Газовики — вторые

Несмотря на то, что газовики легко выигрывают суды, ситуация далеко не так однозначна, как это кажется на первый взгляд.

У владельцев дачных участков на руках имеется весь набор необходимых документов, удостоверяющих их полное право на законное владение землей и всеми постройками, расположенными на ней. Более того, некоторые сыктывкарцы с детьми прописаны на своих дачах, и они являются их единственным жильем. Есть еще и такие, кто приобретал дачный домик через ипотеку.

Кстати, дырносских дачников косвенно поддержал даже министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов. По его мнению, нельзя нарушать законные права сыктывкарцев, а все вопросы между собой должны решать местные власти и газовики.

На встрече в Госсовете в адрес газовиков прозвучало предложение отказаться от требования компенсировать понесенные судебные издержки, а также поскорее решить вопросы, связанные со строительством нового газопровода. Его рассчитывают достроить в конце 2018 года, тогда и спорный вопрос с дачными участками решится сам собой. Правда, сроки ввода газопровода уже неоднократно переносились. Поэтому, что произойдет все именно так, как и планируется, сегодня гарантировать никто не может.

Предложение отказаться от исковых заявлений газовики встретили без особого энтузиазма. Они считают, что если вести речь о компенсациях, то в этом процессе должен участвовать и бюджет.

На «царя» вся надежда

Это уже была пятая подобная встреча. И каждая, по сути, заканчивалась ничем. В таком же положении, как дырносцы, находятся в России еще 1,5 миллиона владельцев садовых участков, рядом с которыми проходят газопроводы.

В свое время нефтегазовые предприятия под видом охранной зоны внесли в кадастровые органы информацию и о зонах минимального расстояния. Автоматически она была включена в единый государственный реестр недвижимости. Росреестр уже признал свою ошибку, но исправлять ее пока не торопится. Чего-то выжидают. Может, отмашки из Кремля?

Действующее законодательство позволяет предприятиям вносить в государственный кадастр данные об охранной зоне, составляющей, напомним, 25 метров по обе стороны от газопровода. А вот ЗМР – это уже другая история и другой подход. Кстати, представители дырносских дачников об этом также говорили на встрече в Госсовете, но лишь вскользь. Если следовать закону, то зона минимального расстояния от газопровода должна утверждаться исключительно органами местной власти. Эта процедура предусматривает обязательные публичные слушания, а также обязательную выплату гражданам компенсации в случае ущемления их законных прав.

Также закон накладывает ответственность за эксплуатацию газопроводов исключительно на те организации, которые ими владеют. Иными словами, дачники в свою очередь тоже могут подавать в суд исковые заявления на газовиков. На их стороне — законные права на землю и недвижимость.

Вполне возможно, что какая-то новая информация, обнадеживающая дачников, прозвучит на традиционной «прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, запланированной на 15 июня. Вероятность такого сценария велика. Это будет последняя «прямая линия» Путина перед выборами 2018 года. А «ущемленных» дачников — полтора миллиона. И все они — потенциальные избиратели.

Именно сейчас самый подходящий для ВВП момент заявить о том, что у нас закон не имеет обратной силы, что и прописано в российской Конституции.

Сергей МОРОХИН.