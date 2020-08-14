Зачем главы иностранных государств приезжали в Коми?

В прошлое воскресенье в Белоруссии состоялись президентские выборы, итоги которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. В белорусских городах вспыхнули акции протеста. Александр Лукашенко ответил репрессиями – недаром его называют «последним диктатором Европы». Но в начале своего правления он казался вполне демократичным лидером. Именно таким «батьку» запомнили многие, с кем он встречался на земле Коми в феврале 1998 года.

Поездки Александра Григорьевича в российскую глубинку были продиктованы стратегическими соображениями: процесс создания союзного государства России и Беларуси на тот момент выглядел вполне реальным, а значит, надо было налаживать связи с губернаторским корпусом. Визиту в Коми Лукашенко придавал особое значение. В первую очередь его интересовали топливные ресурсы, которыми бедна Беларусь. Кроме того, северной республикой управлял тогда авторитетный Юрий Спиридонов, с мнением которого считалась Москва.

«Батька» в легком пальтишке

В дежурную программу двухдневного пребывания Александра Лукашенко в Сыктывкаре входили традиционные встречи «с крупным региональным бизнесом». Все они закончились также традиционно – то есть ничем. Если и были какие-то договоренности, то все они остались на бумаге.

Но была и своя изюминка. Неожиданно выпала возможность познакомить «батьку» с русским хоккеем, которого он доселе никогда вживую не видел. В тот вечер в рамках первенства страны местный «Строитель» встречался с командой «Агрохим» из Березников (Свердловская область).

Основные хлопоты по подготовке исторического события – первого визита главы государства на республиканский стадион – выпали на долю его директора Анатолия Соловьева (тогдашний министр спорта Валентин Иванов находился в командировке). В то время на игры «Строителя» ходило по 6-7 тысяч зрителей. Поэтому надо было согласовать массу вопросов со службой охраны президента. Опять же важно было грамотно накрыть стол с угощениями для высокого гостя.

Но директора стадиона больше волновало другое: «В тот день был очень сильный мороз, к вечеру во время матча температура опустилась до минус 37! А Лукашенко простоял всю игру в туфлях и легком пальтишке. Я с удивлением смотрел: неужели мороз не берет? Вижу, что начальники охраны – как гостя, так и нашего главы Юрия Спиридонова – с трудом передвигали застывшие ноги…»

Во время той памятной игры едва не разразился «международный скандал».

– Вдруг слышу шум у входа на VIP-трибуну, – вспоминает Анатолий Соловьев. – Подхожу, вижу, что начальник охраны Лукашенко не пускает в ложу главу администрации Сыктывкара Евгения Борисова. Я поясняю, что это наш мэр. Тут и сам Евгений Николаевич не выдержал: «Пропустите, я мэр столицы Коми!». Начальник же охраны, недолго думая, говорит: «А я начальник охраны президента, моя должность намного выше вашей». Тут я понял, что спорить с ним бесполезно. Потом главу администрации столицы все-таки пропустили на VIP-трибуну, в этом помог начальник охраны главы Коми Борис Пономарев…

Убежал от охраны

Обычно после окончания матча, если на нем присутствовал Юрий Спиридонов с гостями, накрывался стол с закусками и горячительными напитками: надо же победу отметить или проигрыш «залить», а заодно и какие-то дела порешать. Опытный Анатолий Соловьев, зная, что Александр Григорьевич – сторонник здорового образа жизни, подстелил «соломку» – на всякий случай организовал доставку свежего молока прямо с комбината «Пригородный».

Как и ожидалось, за ужином Александр Лукашенко воздержался от алкоголя, в основном баловался чайком. Часов в 10, когда все уже собрались расходиться, он вдруг обронил: «А молочка можно?» Наличию молока в «закромах» стадиона больше всех удивился Юрий Спиридонов. Зато гость остался доволен.

Но больше всего Анатолия Соловьева поразило другое. Отправившись поздно вечером отдыхать на одну из правительственных дач, Александр Лукашенко уже в 4 утра встал на лыжи. Причем погнал так, что его охрана от него быстро отстала.

Венгерский «дедушка»

Александр Лукашенко был не первым президентом иностранного государства, посетившим Коми. Дорожку сюда еще в июне 1993 года проторил его коллега из Венгрии Арпад Генц. Ему во время приезда в Сыктывкар было уже 70 лет, но держался он бодрячком. На родине его называли гордостью нации, а журналисты между собой – просто «дедушкой».

Президента Венгрии сравнивали с чешским президентом Вацлавом Гавелом, поскольку оба слыли у себя на родине вполне успешными литераторами и «борцами с советским режимом». В годы Великой Отечественной войны будущий президент Венгрии отказался служить в германской армии (попросту сбежал), а в 50-е годы боролся против «советских оккупантов», за что и отсидел в тюрьме шесть лет.

Где тут у вас – «до ветру»?

После осмотра достопримечательностей Сыктывкара Арпада Генца повезли в народ. В селе Ыб (Сыктывдинский район) ему показали Свято-Вознесенский храм. После чего пожилого венгра вовлекли в свой веселый хоровод местные красавицы. Затем, немного отдышавшись, Арпад Генц подошел к тут же накрытому столу с домашней выпечкой. Диковинный для него хмельной напиток под названием «сур» он пригубил осторожно, закусил шанежкой.

Потом была встреча в Межадоре (Сысольский район), в подсобном хозяйстве сыктывкарской школы-интерната № 1. Радушный хозяин – народный учитель СССР Александр Александрович Католиков – первым делом пригласил гостя отобедать вместе с учащимися. Чтобы ему угодить, был приготовлен по старинному венгерскому рецепту грибной суп с лапшой.

Сразу после обеда возникла некоторая неловкость. Арпад Генц хоть и президент, но тоже человек – ему захотелось сходить «до ветру». А куда идти? Кроме варианта посетить обычный деревенский «скворечник», сколоченный из грубых нетесаных досок, предложить было нечего.

Высокопоставленные венгерские чиновники и сопровождавшие их многочисленные журналисты (целый автобус) тихо перешептывались между собой. Действительно, они стали свидетелями уникального события: где «дедушка» еще в Европе такие «удобства» увидит?

Выйдя из «будки с дыркой в полу», Арпад Генц хитро подмигнул своей свите и потопал дальше осматривать беспокойное хозяйство Сан Саныча…

Давно уже нет с нами Сан Саныча, нет его уникального подсобного хозяйства в Межадоре, которым гордилась вся страна – развалили его чиновники.

Автору пьесы устроили спектакль

Уже ближе к вечеру в Сыктывкаре во время официального приема были подписаны соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Коми, которые тоже остались лишь на бумаге. Дальше протокола не пошли и намерения по развитию в Коми автомобилестроения: венгры предлагали на базе Сыктывкарского механического завода наладить сборку «Икарусов», были и другие не менее интересные проекты. Несколько покоробило слух радушных хозяев неожиданное предложение Арпада Генца оказать Коми гуманитарную помощь. Ведь об этом его никто не просил…

Чтобы порадовать высокого гостя, республиканский драмтеатр представил публике его пьесу «Камень на камне», точнее – отрывки из нее. «Дедушке» все увиденное пришлось по душе. А зрители чаще поглядывали даже не на президента, а на его личного врача, который явился в театр во фраке. Европа, одним словом…

Армянин на охоте

Для полноты картины надо упомянуть еще и президента Армении Роберта Кочаряна, который в Коми был с неофициальным визитом в июле 2004 года.

Узнали о нем благодаря президентскому самолету, который три дня стоял под охраной в аэропорту Сыктывкара.

Хозяин его в это время был в национальном парке «Югыд ва», отдыхал в кругу неизвестных лиц. Но этот факт не упоминался в официальных сообщениях. Зато в них было другое: «По итогам визита выработан ряд интересных предложений по взаимному сотрудничеству, которые помогут дальше развиваться и Коми, и Армении…»

«Взаимное сотрудничество» продолжилось через пару месяцев в Ереване, куда тогдашний глава Коми Владимир Торлопов ездил в сопровождении внушительной свиты из своих приближенных. Дальше все было как обычно: протоколы, заявления и много-много разной бумаги с благими намерениями, ни одному из которых не суждено было сбыться.

Сергей МОРОХИН.