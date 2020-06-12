Зачем мужику пулеметы? Деревенский двор охраняет железный пес и робот с туловищем из бензобака

43-летний житель села Руч Усть-Куломского района Николай Пименов живет как в музее – среди мифических персонажей, созданных из металлолома.



По словам Николая Ивановича, пять лет назад он купил себе сварочный аппарат, чтобы изготовить железную печь для бани. Эта покупка и послужила началом его необычного хобби. Теперь Николай мастерит из металла необычные фигуры.

Во дворе Николая Пименова расставлены пулеметы. Правда, они не стреляют, потому что тоже собраны из металлолома. А из бака от стиральной машины, карбюратора «жигуленка» и прутьев от кровати он собрал устрашающего паука. Диск от циркулярной пилы стал крыльями для железного демона, с хвостом из массивной цепи и туловищем из бензобака от мотоцикла.

Старая «буржуйка» благодаря умелым рукам мастера превратилась в древнего мамонта. Робот «Робик» охраняет вход в сарай – он полностью собран из запчастей от старого мотоцикла – рессоры стали ногами, а туловище заменил бензобак.

Железного пса мастер собрал, чтобы порадовать дочку, которая, по словам Николая Ивановича, очень любит собак. Поэтому, когда окончательно сломалась бензопила «Дружба», мастер «превратил» ее в железного пса. Металлическую собаку так и назвали – Дружок.

– Николай Иванович, ваш двор – это настоящий музей железных фигур…

– Да какой музей? Все это просто так, ради забавы. Да и экспонатов еще мало, – скромничает мастер.

О себе Николай Пименов рассказал кратко. Вырос в Аныбе в большой семье. Из восьмерых братьев и сестер он самый младший. После школы никакого образования не получил. Говорит, что сельского мужика жизнь сама всему научит. Женат, есть 19-летняя дочь-студентка.

До карантина Николай Пименов работал вахтовым методом – плотничал на стройках.

– Своим заказчикам вы тоже делаете железные фигурки? – спрашиваю Николая Ивановича.

– Пока не просили. Да я никому и не хвастаюсь, что умею. Но если попросят – сделаю, – ответил Пименов.

Екатерина МАКАРОВА.