«Загадочная» таблица Ромаданова вызвала сомнения у защиты Елены Шабаршиной

На процессе по делу экс-председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной в качестве доказательств ее преступления прокуратура использовала дополнительные материалы, которые направил в Сыктывкар Следственный комитет России.

Гособвинение ходатайствовало об изучении оригинального CD-диска, который изъяли во время обыска у фигуранта «дела Гайзера» Константина Ромаданова. На диске имеется таблица с инициалами предполагаемых взяткополучателей и суммы.

Как пояснили «Комиинформу» адвокаты Е. Шабаршиной, если даже просто взять таблицу и примерно прикинуть, кто в нее внесен, это все разные люди, поэтому возникает вопрос, что их всех объединяет. Возможно, они брали деньги, возможно, что нет. «В «неформальном бюджете» есть и другие фамилии, но их в таблице нет, и они живут, как и прежде, среди нас. Так что таблица вызывает много сомнений», – заключила сторона защиты.