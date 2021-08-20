Закачаешься! В подарок к 100-летию республики – качели

Юбилей Коми в этом году будет отмечаться довольно скромно, мероприятий немного. 22 августа, в День республики, после реконструкции откроется площадка у Центрального бассейна.

Накануне открытия мэр города Наталья Хозяинова протестировала новые качели. «Хотя я сама и не люблю качели, пройти мимо не смогла», – доверительно призналась руководитель администрации. Работы по благоустройству площадки «под часами» велись больше года. В какую сумму обошлась реконструкция, еще предстоит подсчитать.