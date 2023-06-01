Закопала подругу на кладбище (Криминал от 2 июня)

В Сыктывкаре суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы за убийство, которое она совершила 7 лет назад.

Две подруги (обе ранее судимые) пришли на Центральное городское кладбище, чтобы навестить могилы своих родителей. В какой-то момент они поссорились. Старшая из них несколько раз ударила обидчицу лопатой по голове и шее, а труп закопала тут же, на погосте. Родственники ничего не знали о погибшей до тех пор, пока в 2022 году убийца не призналась в преступлении – она пришла в полицию и рассказала о своей жуткой тайне.

Ружье нашли в ящике с зерном

За добровольную сдачу оружия сыктывкарец получит восемь тысяч рублей.

Мужчина разбирал вещи на чердаке дома своей матери и в ящике с зерном обнаружил гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие. Выяснилось, что данным оружием владел его дед, умерший в 1990 году. В 1977 году в доме случился пожар, и оружие считалось утраченным. О том, что мужчина спрятал его на чердаке, никому из семьи не было известно.

Пиво детям – ни-ни!

В Ухте за продажу пива несовершеннолетнему продавец магазина заплатит штраф.

Мировой суд Чибьюского участка Ухты вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении продавца. Женщина продала бутылку пива подростку, чем нарушила требования федерального закона. Ей назначен штраф – 15 тысяч рублей.

Зеленый змий нашептал

Воркутинец украл кассовый терминал, но отделался штрафом.

4 января пьяный мужчина похитил в одном из магазинов сети «Магнит» терминал сбора данных для сканирования и хранения сведений о товаре, который лежал на кассе. Вину свою в суде мужчина признал, в содеянном раскаялся. Мировой судья принял решение об освобождении его от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сестра обнаружила труп

Пенсионеру из маленького села Грива вынесен приговор: 9 лет за убийство, совершенное еще в 2021 году.

Во время застолья между двумя односельчанами вспыхнула пьяная ссора. Хозяин дома, разозленный оскорблениями, ударил гостя ножом в шею. После чего преспокойно отправился спать. Лишь на следующий день труп обнаружила сестра погибшего.

Воркутинская трагедия

Закончился судебный процесс по делу о двойном убийстве.

Зимой прошлого года в Воркуте бесследно исчезли 35-летний мужчина и 37-летняя женщина. В последний раз их видели вместе в городском баре.

Спустя несколько месяцев стало известно, что они погибли недалеко от мотоклуба «Полярные волки». Оказавшийся рядом некий А. Какоха вступил с прохожими в перепалку, потом забил их до смерти, в том числе с помощью бейсбольной биты. Затем он завернул трупы в мешки и спрятал в гараже. Убийца приговорен к 18 годам лишения свободы.