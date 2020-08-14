Залетные фирмы разваливают местный бизнес, предприниматели Коми жестко критикуют правительство региона

7 августа под вечер на производственной площадке ООО «СевЛесПил», расположенной на задворках Эжвы, появились автомобили бизнес-класса. Сюда прибыли члены правления Союза промышленников и предпринимателей республики, а также руководители крупных предприятий региона. Бизнесмены собрались, чтобы поговорить с врио главы региона Владимиром Уйба без регламента и протокола. То есть, как говорится, без галстуков…

Впрочем, ничего тайного здесь не происходило. Встречу инициировал вице-президент бизнес-сообщества Коми Владислав Рудой, пригласивший коллег на разговор с первым лицом региона о насущных проблемах.

В тайге – без леса

Первыми слово получили «хозяева» – ООО «СевЛесПил». Это предприятие, где трудятся 550 человек, платит по 3 миллиарда рублей налогов в год. По словам его представителей, сегодня главная беда – это нехватка сырья, которое приходится закупать у сторонних поставщиков.

О нехватке ресурсов в свою очередь говорил и гендиректор ООО «Плитный мир» Андрей Семенов. Княжпогостский завод ДВП, который является градообразующим в Емве, вошел в данный холдинг 7 лет назад, его переоборудовали, предприятие выпускает новую востребованную продукцию, которую закупают даже страны Южной Америки. Однако сейчас предприятие на грани остановки из-за отсутствия сырья.

Ранее завод ДВП имел свои делянки, вел лесозаготовку в Мещуре, но Министерство промышленности отдало весь лесфонд «на сторону». Поэтому пришлось увольнять рабочих, а технику выставлять на продажу. Директор холдинга особо подчеркнул, что 7 лет назад «Минпром был другой», с ним можно было решать вопросы, сейчас же складывается впечатление, что завод республике не нужен…

Вообще-то жалобы лесопереработчиков на нехватку сырья звучат парадоксально. Все-таки Коми находится не в голой степи – это таежная республика. Но все ее лесные ресурсы контролируются чиновниками, а с ними местный бизнес, увы, не находит общего языка.

Наших бьют!

Генеральный директор ЗАО «ПармаТел» Викентий Козлов тоже недоволен правительством Коми. Он заявил, что в настоящее время в сфере связи доминируют конкуренты – фирмы из других регионов. Они практически выкачивают деньги из региона всеми доступными способами, демпингуя и переманивая клиентов. В регионе нужен координатор, причем раньше в этой роли выступал Минкомсвязи, теперь же все пущено на самотек.

Остановился Викентий Александрович и на вопросе содержания сетей. Раньше этим занималось специализированное местное ПМК-307, которое содержало линии во все города, имело базу, специалистов, осваивало до миллиарда рублей в год. Теперь же все отдано на конкурсную основу, регулируемую законом 44-ФЗ (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере…»), где главный критерий – минимальная цена контракта, которую предложит пришлый подрядчик. Местные строители из-за районного и северного коэффициентов остаются без подряда, а их место занимают чужие фирмы. Страдает качество, остаются без работы местные специалисты. В. Козлов считает, что при проведении конкурсов в первую очередь должны учитываться республиканские ресурсы.

«Плач Ярославны»

Еще более жесткую оценку работе правительства дал руководитель ООО «СПК «Темп-Дорстрой»» Валерий Савинкин. Он назвал ценообразование дорожных работ «никаким». Расценки на содержание дорог сегодня ниже, чем в том же Кирове, поэтому местные строительные фирмы проигрывают конкурсы опять же из-за «северных» коэффициентов. Отрасль фактически развалена, в настоящее время в ней осталось порядка 650 работников, да и те работают лишь в сезон, хотя недавно их было более двух тысяч. Зато за 15 лет сменилось 10 министров, заступавшие на этот пост просто не успевали ознакомиться с проблемами, что уж говорить об их решении.

Самым впечатляющим оказалось выступление Тамары Улановой – президента НП «Объединение строителей РК» и председателя совета директоров ООО «Горстрой», некогда самой крупной строительной организации региона.

Выступление Улановой прозвучало как «плач Ярославны». По ее словам, сегодня в республике нет ни одного «своего» подрядчика, «Горстрой» обанкрочен, в нем осталась лишь горстка работающих. Зато фирмы-застройщики из Питера, Москвы, Кирова и других городов страны захватили рынок республики: они выигрывают конкурсы, при этом отчисляя в бюджет региона мизерные выплаты, все налоги уходят по месту их регистрации. По мнению Т. Улановой, строительная отрасль развалена, а власти доверия нет.

Требуем перемен!

В том же минорном ключе выступали и генеральный директор АО «Комитекс» Андрей Пошуменский, гендиректор ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Николай Черный, заместитель директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Михаил Пузиков, другие бизнесмены. Они говорили о том, что нужны перемены в законодательстве – в том же «законе о Северах», который делает республику неконкурентоспособной, и ФЗ-44, позволяющем хозяйничать на территории республики «варягам» и гастарбайтерам.

А некую точку в «посиделках» поставил Александр Шульга – генеральный директор ЗАО «Торгово-транспортная компания». Штрихами указав на проблемы в своей и других отраслях, он заявил, что в первую очередь требуется усиление Министерства промышленности. Именно оно должно стать генератором перемен, направлять и «толкать» партнеров к решению поставленных задач.

Уйба доложит Путину

В свою очередь Владимир Уйба, кратко отвечая на выступления бизнесменов, отметил, что в ближайшее время будет докладывать Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он надеется, что после общения с представителями бизнеса ему есть о чем говорить с руководителем страны.

Вопрос о выделении лесного фонда, волнующий руководителей лесоперерабатывающих предприятий, уже решается. Об этом Владимир Уйба сообщил уже на следующий день, 8 августа, в своем очередном телеобращении. Будут изучены и проработаны и все другие предложения.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Постскриптум

Один из участников встречи поделился с «Трибуной» своими впечатлениями:

— Надеюсь, что Уйба понял самое главное – нужны срочные меры по спасению экономики региона. Во всяком случае, он внимательно слушал. В этом смысле Уйба выгодно отличается от бывшего главы Сергея Гапликова – тот ничего слушать не хотел, предпочитал говорить сам, а в последние год-два и вовсе перестал контактировать с местным бизнесом.