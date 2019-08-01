2 августа — Ильин день. Говорят, что в этот день с утра лето, а после обеда осень. В Ильин день обязательно просили хорошей погоды и богатого урожая.

Нынешнее лето не побаловало жителей республики жарой. Загорать и купаться не пришлось. Август, как говорят синоптики, тоже не порадует. Он будет аномально холодным и дождливым. Зато точно «жаркой» будет осень. В сентябре нас ждут выборы.