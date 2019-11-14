Здоровье не купишь…

Но приходится доплачивать за лечение

Услуги оплачивали более 30% граждан. Об этом говорят результаты опроса Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Всероссийского союза страховщиков.

При этом только 35% респондентов готовы бороться за свои права для получения полагаемых им по закону лекарств.

В Союзе страховщиков отметили, что при нарушении прав граждан, когда больница или поликлиника требует деньги за предоставление полагаемых бесплатно медикаментов, нужно обращаться в страховые медицинские организации. Специалисты также отмечают, что проблема характерна для учреждений, которые находятся в серьезной кредиторской задолженности, поскольку низкие тарифы на оплату услуг по ОМС не покрывают расходы стационаров.