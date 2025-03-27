Желающих не нашлось (Блиц от 28 марта)

Два аукциона по поиску компании для ремонта памятника Ленину признаны несостоявшимися.

Первый аукцион по поиску подрядчика для ремонта памятника Ленину на Стефановской площади в Сыктывкаре был объявлен в начале марта. Стоимость контракта составила 1,5 млн рублей. Но не было подано ни одной заявки. Аукцион повторили в середине месяца, но торги опять не состоялись.

Гибнут наши земляки

На днях стало известно о гибели еще 11 военнослужащих из Коми.

В скорбном списке Константин Горинов, Михаил Холмов, Андрей Шпилев, Прохор Ляховецкий, Дмитрий Манаков из Сыктывкара, Федор Оглоблин из Вуктыла, Василий Морозов из села Межадор Сысольского района, Юрий Казминов, уроженец села Керчомъя, Александр Синотов из села Усть-Кулом и Андрей Мингалев из деревни Пожегдин Усть-Куломского района, а также Роман Мишарин из деревни Выльыб Корткеросского района.

Защитит ли депозит?

Жители Коми держат на вкладах почти 228 млрд рублей.

Банковские сбережения жителей Коми на депозитах продолжают расти, сообщает Отделение Банка России по Коми. Это связано в том числе с рекордными ставками по вкладам. Однако инфляция в стране тоже бьет рекорды.

Таблички на подъездах

На домах ветеранов к 80-летию Великой Победы появятся именные информационные таблички.

Страна готовится к празднованию 9 Мая. Среди многочисленных мероприятий, которые будут приурочены к этой дате, региональным властям поручено организовать работу по размещению именных информационных табличек в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, а также до 7 мая присвоить ветеранам звания почетного гражданина тех регионов, где они проживают.

Смертельная палочка Коха

За год в Коми от туберкулеза скончались 20 человек.

Как рассказал главврач Республиканского противотуберкулезного диспансера Сергей Водопьянов, в 2024 году в регионе заболело туберкулезом около 150 человек. Две трети зараженных – это пенсионеры, неработающие люди с инвалидностью или безработные. Сейчас в тубдиспансере лечится около 250 человек. У большинства умерших в прошлом году болезнь уже была запущена, подчеркнул главврач.

На чужой велик рот не разевай

С началом весны участились кражи велосипедов, сообщает МВД по Коми.

Многие думают, что угон двухколесного транспорта – сущий пустяк. Однако Уголовный кодекс так не считает. За это можно схлопотать до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».

Восстановлению не подлежит

В селе Пажга 23 марта сгорел гостевой дом «Савапиян».

Об этом в соцсети сообщила хозяйка дома Екатерина Туркина. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Гостевой комплекс несколько лет успешно действовал, привлекая гостей турами выходного дня. В комплекс входили дом из бруса, собственное подсобное хозяйство с огородами, теплицами и фермой. Особой гордостью «Савапияна» было производство сыров различных сортов, рецепты которых хозяева собирали во время путешествий по России и странам мира.

Для здоровья мам и малышей

В Усть-Куломе, Выльгорте и Объячево откроют женские консультации.

По данным Минздрава, для оказания помощи женщинам, проживающим в сельской местности, предполагается создать женские консультации в райцентрах Сыктывдинского, Усть-Куломского и Прилузского районов. Расходы бюджета на эти цели составят почти 108 млн рублей. Еще 177 млн направят на переоснащение перинатального центра. Воркутинской больнице скорой медицинской помощи выделят 9,2 млн рублей на создание и оснащение межрайонного эндокринологического центра.

Что у молодых в голове?

20-летняя жительница Усть-Вымского района обвиняется в продаже персональных данных абонентов сотового оператора.

Работая специалистом по продажам одного из сотовых операторов, девушка за вознаграждение скопировала персональные данные 11 клиентов и передала их неустановленному лицу. Своими действиями она причинила ущерб деловой репутации компании. Вину в содеянном обвиняемая признала. Уголовное дело направлено в суд.

Ухта приглашает лыжников

В Ухте пройдет лыжный марафон «Сияние Севера».

5 апреля в городе Ухте Республики Коми состоится III лыжный марафон «Сияние Севера». Спортивное событие объединит любителей и профессионалов лыжного спорта Республики Коми и регионов страны. Организатором и инициатором мероприятия выступает ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Организаторы мероприятия подготовили для любителей лыжных гонок дистанции протяженностью 5 км, 12,5 км, 25 км и 50 км. На одном круге (12,5 км) набор высоты составляет до 180 метров. Трасса марафона пролегает на живописной территории среди хвойных лесов. К участию приглашаются любители и профессионалы в возрасте от 12 лет. Победителей и призеров в абсолютном зачете на дистанциях ждут дипломы, денежные призы и сувениры от организаторов.

Не простая, а «умная»

В селе Айкино откроют «умную» спортивную площадку за 101 млн рублей.

На портале госзакупок опубликованы результаты электронного аукциона на поставку и монтаж оборудования для создания умной спортплощадки – модульного спортивного сооружения. Начальная стоимость закупки составляла 136,4 млн рублей. На торги заявились четыре участника. Победителем признана организация, предложившая наименьшую стоимость – 101,3 млн рублей.

Модульное спортивное здание предназначено для занятий массовым спортом, тренировок и подготовки спортивного резерва. На объекте должны быть административно-технические помещения для персонала, мужская и женская раздевалки.

Незаконный «вылов» лосося

Мужчина два раза сходил на «рыбалку» в магазин за свежемороженой продукцией и похитил 17 кг лосося.

Приговором мирового судьи Пармского судебного участка Усинска он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 250 часов.