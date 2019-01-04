«Железный» монополист поднял цены на билеты

С 1 января 2019 года железнодорожные билеты подорожали на 3,9%. Именно такой рост тарифов одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Отметим, что речь идет только о вагонах пониженной комфортности — плацкартных и общих: цены на проезд в лучших условиях определяет сам перевозчик.

Цены на билеты поднимает дочка РЖД — АО «ФПК», подорожает проезд в поездах дальнего следования. Представители РЖД также сообщают, что намерены ввести гибкие тарифы: цены будут меняться в зависимости от даты. Так, с 5 ноября по 19 декабря проезд будет дешевле на 15%, с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля — на 12%.

Будут проводиться и специальные скидочные акции. В РЖД надеются, что такая политика повысит интерес россиян к их услугам.

В январе поступят в продажу невозвратные билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене. Закон об этом, который в апреле 2018 года подписал президент, уже вступил в силу.

Аналогично билетам на самолет билеты на поезда дальнего следования отныне можно приобретать по более дешевым тарифам. Однако, если пассажир по какой-то причине отказался от поездки, деньги не возвратят. Вернуть деньги можно будет при условии отмены поездки из-за несчастного случая или болезни, а также болезни или смерти близкого родственника, следующего совместно, на основании документального подтверждения.

По оценкам РЖД, новые тарифы позволят пассажирам сэкономить от 5% до 20% от стоимости поездки.