Я живу в поселке Жешарт Усть-Вымского района с 1954 года. Но таким серым, запущенным, как в последние годы, он не был никогда.



22 августа с.г. исполнилось 75 лет нашему градообразующему предприятию – Жешартскому фанерному комбинату (ЖФК). В сентябре населенному пункту Жешарт исполнилось 435 лет. В 2021 году отмечалось и 100-летие Республики Коми. Но об этих датах можно было узнать только на проходной ЖФК. На территории поселка нет даже упоминания об этих юбилеях. А про праздничные мероприятия я вообще молчу. Праздников в жизни поселка давно уже нет.

В День государственного флага – 22 августа – в Жешарте не вывесили ни одного государственного флага, даже на администрации. Та же картина была и 4 ноября – в День народного единства.

Могу предугадать ответ руководителей местной администрации: пандемия. Но когда видишь по телевизору, как живут люди в других регионах, то кажется, что пандемия есть только в Жешарте.

Для некоторых чиновников пандемия – это просто подарок судьбы. Они и раньше-то не очень напрягались, а теперь могут вообще ничего не делать.

На сегодняшний день все учреждения и организации в Жешарте работают в штатном режиме, кроме… администрации: «Прием граждан приостановлен», – сообщается в объявлении.

Везет, но не всем

Реализация программы «Создание комфортной городской среды» в Жешарте носит особенный характер.

В поселке 40 многоквартирных домов. За последние годы было установлено 7 детских площадок. Из них две площадки во дворе, где проживал бывший глава администрации (на 4 дома). Одна площадка установлена в 2020 году во дворе дома, где живет нынешний глава администрации (на один дом). В этом доме по ул. Молодежной, 14 проживает всего 27 детей, но обошлась она в 740 тысяч рублей.

В поселке пять больших малосемейных общежитий. В районе, где расположены три общежития, проживает более 100 детей, но для них ничего нет.

Можно порадоваться за тех детей, кто живет в одном доме или дворе с руководителем администрации поселка. Остальным, живущим в 35-ти домах, просто не повезло.

Вне зоны доступа

Формирование комфортной городской среды – это, прежде всего, комфортный доступ к наиболее посещаемым населением местам. А самое посещаемое место в Жешарте – поликлиника. Однако добраться до ее крыльца проблематично даже людям с нормальными возможностями, а пожилым людям и тем, у кого возможности ограничены, а также мамам с детьми – это просто преодоление полосы препятствий.

О том, что нужно привести в порядок подходы к поликлинике, лично я (и не только) говорила бывшему главе администрации поселка Юрию Штрауху, да и нынешний глава Лев Никитин знает об этой проблеме.

В 2005 году было открыто здание библиотеки имени Серафима Попова, и только в 2021 году был выложен брусчаткой тротуар и установлено уличное освещение. 16 лет весной и осенью идти в библиотеку нужно было по колено в грязи, а вечером еще и в полной темноте.

В 2015 году было построено частное кафе в 200 метрах от библиотеки, а в 2016 году к нему проложили из брусчатки тротуар и установили освещение за счет бюджета. Интересно, кому оно принадлежит?

В 2021 году проложен тротуар из брусчатки к дому по улице Молодежной, 14, где живет действующий глава администрации поселка. Ни в каких программах и планах этого тротуара нет.

В доме проживает около 300 человек, но, оказалось, главное – не сколько проживает, а кто проживает. Уложить тротуарную плитку к поликлинике, которая обслуживает 7,5 тыс. человек, никак нельзя вот уже 16 лет!

У кого спросить?

В поселке есть два сетевых магазина («Магнит» и «Пятерочка»), и ни у одного из них нет дворника (как и у многих других торговых точек). Подходы к ним такие, что можно ноги сломать. Сетевые магазины получают немалый доход, и надо требовать от их владельцев содержать в чистоте и порядке свою территорию и обеспечивать нормальный доступ. Но, как я понимаю, администрации поселка это и в голову не приходит.

На сегодняшний день в поселке имеется наполовину отремонтированный Дом культуры, наполовину отремонтированный кинотеатр, библиотека, оснащенная по нормативам еще прошлого века. Нет ничего для проведения досуга молодежи в возрасте от 15 лет и старше.

Все местные проблемы жители Жешарта обсуждают в своем кругу, больше негде и спросить не у кого.

Последняя встреча руководителей администрации поселка с населением была в 2014 году.

Так и живем, хотя так жить нельзя.

Зинаида УВАРОВА,

Усть-Вымский район.