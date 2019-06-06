Жильцы ухтинского дома держат оборону

Собственниками жилья в 12-квартирном доме № 6А по ул. Первомайской в основном являются люди немолодые, девять из них — ветераны труда, а еще один — ветеран Великой Отечественной войны. Однако за свои права они решили бороться до конца, применив весь свой опыт и знания.

Уже почти два года, как ухтинская управляющая компания ООО «Ремонт и Услуги» пытается заставить жильцов этого дома оплатить работы, которые не соответствуют договору. Пройдя три круга судебных заседаний, жильцы доказали, что работы, указанные в актах, не проводились, однако руководство «управляшки» не желает исполнять решение суда.

Сегодня сложилась довольно странная ситуация: коммунальная фирма не выполняет требования жилищного законодательства, а надзорные органы отстранились от обязанностей защищать законные права граждан…

Бои местного значения

Это противостояние началось в феврале 2017 года. Собственники квартир провели общее собрание, на котором утвердили перечень и размер оплаты работ и услуг по содержанию общего имущества. Но «управляшка» с решением собрания не согласилась и установила свой перечень работ, существенно отличавшийся от принятого собранием. Собственники пошли в Ухтинский суд, но обжаловать действия «управляшки» с первого раза не удалось.

Дальше было заседание Верховного Суда, который отменил решение суда городского и обязал «Ремонт и Услуги» выполнять перечень работ, принятый общим собранием собственников, был выдан исполнительный лист. При этом суд отметил, что единственным законодательно закрепленным требованием является утверждение перечня услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размера их финансирования, принятых на общем собрании собственников. А управляющая организация наделена лишь правом предлагать перечень необходимых услуг и их стоимость.

Однако дело на этом не закончилось, последовали долгие судебные тяжбы.

Собственники помещений обратились в ГЖИ с просьбой дать правовую оценку незаконным действиям управляющей организации, а заодно и заставить выполнять те работы, что прописаны в договоре. «Ветеранский дом» прямо указывал, что ООО «Ремонт и Услуги» продолжает нарушать требования закона.

Ответ начальника ГЖИ Марины Потолицыной от 04.08.2017 г. ветеранов обескуражил: их вежливо послали на три буквы — в суд.

Контратака

К удивлению жильцов дома, в суд с административным иском обратилось и ООО «Ремонт и Услуги»: «управляшка» потребовала признать решение суда исполненным, а потому и прекращения исполнительного производства. Но во время рассмотрения иска в ноябре прошлого года «управляшке» пришлось отказаться от своих требований, поскольку выяснилось, что в представленных актах выполненных работ имелись фиктивные данные. Суд прекратил производство по этому административному делу.

По просьбе собственников отдел судебных приставов передал материалы по факту включения в акт выполненных работ заведомо ложных данных в полицию Ухты. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано: ввиду отсутствия события преступления.

Это еще не конец?

Неугомонный директор ООО «Ремонт и Услуги» Д. Гитченко снова обратился в суд с ходатайством о признании решения суда исполненным и прекращении исполнительного производства, предоставив суду документы, которые якобы подтверждают исполнение решения суда. И снова потерпел фиаско: 5 марта 2019 года в удовлетворении ходатайства ему было отказано.

Процесс исполнительного производства в отношении ООО «Ремонт и Услуги» продолжился, а пристав еще и взыскал с «управляшки» – исполнительский сбор в 50 тысяч рублей, поскольку документы об исполнении решений суда не соответствовали действительности.

Однако и это не возымело действия. Руководство «управляшки» в очередной раз обратилось в суд — теперь уже с иском к службе приставов. В иске содержалось требование признать незаконными действия пристава и отменить постановление о взыскании денег. Неделю назад Ухтинский городской суд рассмотрел административное исковое заявление и в требованиях ООО «Ремонт и Услуги» отказал.

P.S. Вроде бы в этой скучной истории поставлена точка. Но так ли это? ООО «Ремонт и Услуги» уведомило жильцов «ветеранского дома» о том, что исполнение обязательств по договору управления домом прекращается, договор расторгается с 1 января 2020 года в одностороннем порядке.

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.