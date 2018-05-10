Жилинспекции работают плохо

В рейтинге государственных жилищных инспекций Коми попала в число худших.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России составило рейтинг исходя из итогов работы в первом квартале 2018 года. В число 20 лучших вошли три субъекта из Северо-Западного федерального округа — Ленинградская, Архангельская и Калининградская области.

На последних строках рейтинга оказались Ульяновская и Оренбургская области, Калмыкия и Республика Коми.

Основные критерии, по которым оценивалась деятельность региональных госжилинспекций: доля результатов проверок, признанных недействительными, доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России и другие.

По отстающим регионам Минстрой РФ намерен провести дополнительную проверку. В его полномочиях выдавать главам субъектов предписания о смене руководителей государственных жилищных инспекций.

Сергей ПАВЛОВ.