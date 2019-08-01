Жителей Коми приглашают на кастинг фильма о Маньпупунере

Проект создания документального фильма о мансийских болванах стал обладателем гранта в 500 тыс. рублей в рамках форума «Алтай — территория развития» всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. Проект представила молодой режиссер Елизавета Киселева, выпускница Казанского государственного института культуры.

«Место силы» — так будет называться документальный фильм-экспедиция. По задумке режиссера, главные герои на протяжении восьми дней экспедиции будут преодолевать препятствия на пути к плато Маньпупунер – месту, с которым связано множество легенд и загадочных историй. Основная часть съемок пройдет методом наблюдения: съемочная группа не будет вмешиваться в ход событий – это один из принципов документального кино. Добираться на плато путешественники будут через печально известный Перевал Дятлова и гору Отортен.

«Путь героев до плато метафоричен жизненному пути. Вместе с этим будут раскрываться философские темы (рассуждения героев о жизненном пути, преодолении страха, о свободе и силе). Что же ощутит каждый из героев, когда достигнет цели? Это будет необычное, интеллектуальное и в то же время захватывающее кино, которое расскажет не только об этом священном месте, но и о судьбах людей, их историях», – цитирует Елизавету агентство «Комиинформ».

Елизавета родом из Сыктывкара, и в Коми ее по-прежнему тянет сердце, признается девушка. Пять лет назад она изучала различные достопримечательности нашей республики, и эти большие каменные идолы высотой до 42 метров очень ее впечатлили. «Они невероятно мощные – ты смотришь на фотографию, рядом с ними человек вообще ничто… Таинственная энергетика меня всегда цепляла, но у меня не было формы, я не знала, как сделать этот фильм, не было режиссерских компетенций. За пять лет я их нарастила, пришла и форма – это должен быть именно фильм-экспедиция. Я поняла, что надо снимать, тем более что об этом месте практически нет фильмов с ориентацией на молодежь», – рассказала она в одном из своих интервью. Для самой 23-летней девушки этот проект тоже станет определенным испытанием, она никогда не ходила в большие экспедиции.

– Это один из этапов моей истории. Я хочу сама почувствовать страх, хочу, чтобы герои прочувствовали всю энергетику места. Команда Дятлова отправилась в экспедицию зимой, а это опасно – может сойти лавина и т. д. Думаю, что летом там не так страшно. Зимой бы я точно не взяла на себя такую ответственность – не повела бы туда людей, и сама бы не пошла, – признается Елизавета.

Есть несколько турфирм, с которыми сейчас идут переговоры, у съемочной группы будет свой гид и продуманный маршрут. До Перевала Дятлова группу доставят на вертолете. Естественно, каждый участник съемки будет застрахован. Всего в группе будет семь человек: четыре актера-путешественника и три участника съемочной команды. Самый главный критерий актеров – это искренность. Других ограничений нет, разве что возраст – 18+. Кастинг актеров уже начался и продлится до 30 августа. Принять участие в кастинге может любой желающий житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Условия участия можно уточнить по адресу: film.mesto.s@gmail.com.

Съемки начнутся в сентябре, а уже к декабрю режиссер планирует закончить работу над фильмом и провести презентацию «Места силы».

Игорь АРТЕМОВ.