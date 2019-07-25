Жители Коми отказываются платить

В Коми потребители не хотят платить за вывоз мусора и задолжали сотни миллионов рублей.

По сообщению ООО «Ухтажилфонд», в тройке лидеров по неплатежам находятся Сыктывкар (39 миллионов 972 тысячи рублей), Ухта (27 миллионов 990 тысяч) и Воркута (13 миллионов 878 тысяч).

Наименьший долг за коммунальную услугу по вывозу ТКО в Койгородском районе – 847 тысяч рублей. В Усть-Цилемском районе долг населения составляет 1 миллион 389 тысяч. В Сысольском районе – 1 миллион 438 тысяч рублей. Общий долг населения за вывоз ТКО, по данным на 30 июня 2019 года, – 163 миллиона 288 тысяч рублей.

Остается добавить, что многие жители республики отказываются платить из принципиальных соображений, считая «мусорные» тарифы чрезмерно завышенными.