Жители коми села не нашли общего языка с церковным начальством

Недавно вся страна обсуждала ситуацию в Екатеринбурге, где на месте сквера собирались построить храм. Горожане возмутились, последовали массовые акции протеста.

Масла в огонь добавила и реакция властей. В первый день к участникам акции не вышли ни мэр, ни губернатор. Они не захотели общаться с собравшимися. Никак не отреагировала на это и местная епархия. Зато на следующий день появился ОМОН. Эхо событий докатилось и до Кремля, после чего строителям пришлось отступить.

Еще не утихли страсти в Екатеринбурге, как подобный конфликт, хотя и не такой масштабный, неожиданно проявился в отдаленном коми селе Удорского района.

Молитвенный дом

Ертом — маленькое село на Вашке. Ему более 400 лет. Здешней школе более 150 лет, а каменная пятиглавая церковь тут была построена еще в 1876 году. В советские годы в храме устроили клуб. Сейчас это здание находится в полуразрушенном состоянии. В старинном селе когда-то был и монастырь.

В июне 2012 года в Ертоме высадился десант — ребята из Гимназии искусств вместе с педагогами решили помочь в возрождении храма Живоначальной Троицы. В дальнейшем эта работа продолжилась. И хотя до полного восстановления церкви еще далеко, местные жители не теряют надежды. Пока же православные собираются в молитвенном доме, а в село время от времени приезжает священник из Благоево.

Диалога не получилось

2 мая Ертом навестил и сам Благочинный — протоиерей Евгений Александров. По его просьбе в молитвенном доме собралось 8 человек. На этой встрече протоиерей сообщил о создании в селе скита — женского монастыря. Для того, чтобы его построить, в Ертом приедут «трудники».

Не секрет, что многие «трудники» — люди «с прошлым», среди них есть и алкоголики, и наркоманы, желающие избавиться от зависимости, и граждане с криминальным опытом. Эта новость, конечно, вызвала у ертомцев вполне понятные опасения. Один из присутствующих напрямую спросил у Благочинного: «А вы сможете письменно дать гарантии безопасности населения, в том, что эти люди будут себя достойно вести?» И услышал: «Нет».

Из восьми присутствующих четверо проголосовали за скит, четверо — против.

Одна из коренных жительниц села поделилась с «Трибуной» горькими впечатлениями:

— Я всегда с уважением относилась к церкви. Но после этой истории стала сомневаться… Более всего меня смутил тон священника: он говорил обо всем уверенно — как о вопросе уже решенном. Мол, здесь заведут фермерское хозяйство, территорию огородят забором…

Оказалось, что представители церкви приезжали сюда и раньше, внимательно все осматривали. Им приглянулось и красивое село, и заливные луга, и обширные пастбища. А еще то, что в селе много пустующих домов, которые могли бы занять «трудники».

Что решили на сходе

Информация о «трудниках» быстро распространилась по сарафанному радио. Уже 4 мая состоялся сход граждан. На сей раз народу было много, пригласили и Олега Клюенко, руководителя ГП «Благоево» (в его состав входит село Ертом и несколько окрестных деревушек).

У собравшихся, конечно, возникли вопросы. Ведь монастырь — это не только духовная, но и хозяйственная организация. И «трудникам», и монахам нужно кормиться. Как правило, возле монастырей есть обширные земли, которые монахи используют под огород. Еще они выращивают скотину, чтобы иметь свое мясо и молоко. Значит, нужны сенокосные луга, пастбища, помещения для скота. То есть — земельные участки.

Дома в Ертоме хоть и пустующие, но имеют хозяев (или наследников), а земли отнюдь не являются ничейными, это земельные паи.

Мнения селян разделились. Одни сочли, что строительство скита — дело богоугодное, другие были против, а третьи и вовсе увидели в этом банальный рейдерский захват. Главная претензия участников собрания: почему, прежде чем затевать строительство, не спросили жителей села? В итоге сход решил выразить несогласие с созданием женского монастыря, письменно известив об этом главу района Николая Жилина.

Создали инициативную группу, куда вошли Г. Матвеева, Е. Будрина, Н .Емушева, Т. Ярова. К протоколу схода приложили письмо, под которым подписались 85 человек.

Аналогичное послание отправили также архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму.

Любопытно, что представителей церкви на этом сходе… не было. Жители будто бы разговаривали сами с собой. В общем, «духовных скреп» не случилось.

Кто здесь власть?

6 мая глава Удорского района встретился с Благочинным. Отчет об этой встрече опубликовала районная газета «Выль туйод».

Благочинный рассказал «о проведении организационных работ по открытию монашеского скита в селе Ертом, по приведению в надлежащий вид жилища и санитарно-бытовых условий для монахинь. Он опроверг слухи о якобы открывающемся реабилитационном центре для наркозависимых лиц при монастыре… Благочинный ответил на вопросы о том, какие планы по поиску помещения для жилья, кто займется ремонтными работами и т.д.».

Далее корреспондент задал Благочинному вопрос, на каком основании открывается скит, и тот ответил: «На основании Указа архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима от 26 октября 2017 года № 545».

Этот ответ поверг многих жителей села Ертом в недоумение. Вообще-то на каждой территории — в республике, районе, селе — есть своя местная власть. Есть администрация, депутаты разного уровня. А церковь у нас, согласно Конституции, отделена от государства…

27 мая глава района Николай Жилин ответил на письмо активистки села Галины Матвеевой. Он сообщил, что ему известно о намерениях епархии. Что он, как руководитель администрации МР «Удорский», известил представителей епархии о необходимости учета мнения местного населения при строительстве скита. «Вопрос создания скита не входит в компетенцию муниципального района», — подытожил Николай Жилин.

«Нас не спросили!»

— Выходит, у священника есть указ архиепископа, районная власть от этой проблемы открещивается, — говорит одна из сельских активисток Елена Будрина. – Так чье же тогда это дело? За нашими спинами собираются вести кадастровые работы, уже ищут помещения. Но нас не спросили!

— Я не знал о намерении построить здесь скит, официально меня об этом не уведомили, — рассказал глава ГП «Благоево» Олег Клюенко. — Хотя с год назад разговоры подобного рода ходили. Но тогда это было на уровне слухов. Признаюсь, мне крайне неприятно, что первое собрание 2 мая, где присутствовало всего 8 человек, проходило келейно, за моей спиной. Как глава поселения, я обязан знать, что происходит на моей территории. После этого ертомцы возмущались, что с ними тогда говорили крайне неуважительно. Я поддерживаю жителей и убежден: с их мнением надо считаться. Они тогда напрямую говорили, что в их глазах авторитет церкви пошатнулся.

А может, дело не только в монастыре? В условиях безработицы и тотальной нищеты, когда закрываются школы, сокращают больничные койки, уровень жизни падает, люди уже не хотят проявлять безропотную лояльность. Они, граждане своей страны, требуют, чтобы государство с ними считалось, уважало, интересовалось их мнением.

Людмила КУДРЯШОВА.