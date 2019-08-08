Жители Коми «живут нормально, но приходится экономить»

Такой вывод можно сделать по итогам интернет-опроса, которое провело Управление Госслужбы Коми в рамках оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и отдельных муниципальных организаций, оказывающих услуги населению.



На вопрос «Как вы оцениваете материальное положение свое и своей семьи?» — лишь 2,1 процента респондентов ответили «Достаточно состоятелен, чтобы жить хорошо». Больше всего «состоятельных», судя по опросу, в Ижемском районе (10%) и в Вуктыле (5,3%).

4,9%, кому жить хорошо, — в Усинске, 4,3% — в Печоре. В половине муниципалитетов таких людей не оказалось вовсе.

«Денег на жизнь хватает, особо не экономим» — так ответили 9,7% жителей республики. Больше всего таких ответов дали опять же жители Ижемского района (25%). Следом за ним — Усинск (21,3% и Вуктыл (21,1%).

Больше всего — 50,5% принявших в опросе жителей Коми, отвечая на вопрос о материальном достатке, ответили так: «Живем нормально, но приходится экономить».

33,4% жителей Коми выбрали ответ «Денег хватает только на питание». Больше всего таких в Усть-Вымском (56,7%) и Усть-Цилемском (48,2%) районах, а также в Инте (46,9%).

4,3% принявших участие в опросе жителей Коми «живут за гранью бедности, не хватает даже на питание». Больше всего «бедных» в Удорском (23,1%) и Корткеросском (16,7%) районах. Нет таковых, судя по опросу, в Ижемском, Прилузском и в Сыктывдинском районах.