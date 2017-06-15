Жители усинской глубинки в панике спасаются на чердаках

В конце прошлой недели усинская деревня Праскан, которая находится в 18-ти км от Щельябожа, оказалась в зоне стихийного бедствия. Затоплены улицы, дворовые территории, все 12 жилых домов, где проживают тридцать пять сельчан, в том числе дети. По деревне можно передвигаться только на лодках.

Как назло – на «острове»

— Вода прибывала так стремительно, что деревня превратилась в маленькую Венецию, — говорит местная жительница Ирина Терентьева. — Мы находимся на острове, бежать некуда, все под водой. Пострадало имущество, бытовая техника. Нет ни света, ни связи. Жители в панике, ждать помощи неоткуда.

Прасканцы опасаются и за скотину: в шести хозяйствах держат более 40 голов крупного рогатого скота, лошадей и овец.

— Вода начала интенсивно прибывать еще с 8 июня. Деревню со всех сторон топило, но власти никак не реагировали. Только после того, как люди обратились в МЧС России в Москву, 11 июня семерых жителей эвакуировали в Щельябож. Остальные 28 жителей не пожелали оставить свои дома и скотину без присмотра, — продолжает Ирина Терентьева. — Я с двумя маленькими детьми эвакуировалась. Нас заселили в палату местной амбулатории. Но питанием не обеспечили, хотя пострадавшим от наводнения в сутки положено 300 рублей на человека.



Большая вода причинила множество бед усинским деревням

Праскан, Захарвань, селам Колва и Усть-Уса.

Ноев ковчег

— Наш дом находится возле реки, поэтому нас сразу затопило. Картина жуткая, мы были в ужасе, — вспоминает Алена Канева. — Моей семье с «тревожным чемоданом» пришлось сначала перебраться к матери, а потом с двумя маленькими детьми и 80-летней бабушкой мы перебрались в Щельябож. Нас разместили в четырехместной палате. Буквально с «боем» выбиваем бесплатное питание…

— К паводку, как могли, готовились, но такого наводнения не ожидали, — говорит староста деревни Валентина Канева. — Вода начала быстро прибывать еще с конца мая. Данные водомерного поста передавали четыре раза в сутки. Критическую отметку вода превысила более чем на 200 см и достигла 991 см. Некоторые дома оказались в воде до крыши, лишь в двух домах вода дошла «всего» до пола. А хозпостройки и вовсе ушли под воду. Только на этой неделе, со вторника, вода начала потихоньку спадать. Пока по деревне сельчане передвигаются кто на моторных лодках, кто на весельных.

Смекалистые прасканцы соорудили скаты и по ним поднимали коров и другую живность на сеновал, кто-то в хлеву соорудил высокие подставки под скотину. Двух коров и двух телят семьи Терентьевых загрузили на баржу катера, где они и пережидают наводнение. Многие жители пристроились на чердаках. Единственное место, которое не затопило — местный магазин. Под него сооружен балок на высоких железных санях.

Достучаться до «небес»

Уроженка деревни Праскан, ныне жительница Ухты, Наталья Лоханова была одной из первых, кто забил тревогу:

— Власти поселения и района отрапортовали о полной готовности к безопасному прохождению паводка. К тому же, как мне объяснили в Северо-Западном центре МЧС Санкт-Петербурга, из республики им передавали иную информацию, которая отличается от реальной обстановки. А местных жителей власти просили «не выносить сор из избы». Говорили: мол, сами виноваты, что в таких местах родились и живут. По просьбе прасканцев я сначала звонила в республиканскую МЧС, а затем и в вышестоящую службу.

Днем 9 июня жителей затопленной деревни посетил глава поселения «Щельябож» Юрий Филиппов, который предложил им эвакуироваться к родственникам. Но при этом власти не

подумали, куда хозяева денут свой домашний скот. С 10 июня жители остались без электричества, через день из-за паводка в деревне Праскан был объявлен режим ЧС.

— Лишь после того, как сообщили о ситуации на «горячую линию» МЧС России в Москву, а затем и в Северо-Западный центр МЧС, власти зашевелились, — говорит Н. Лоханова. — Желающих эвакуировали. Обещанную баржу для эвакуации скота ждали не одни сутки. Но 11 июня ночью прибыл небольшой катер, на нем разместили лишь четырех коров. Особая история, как туда скот поднимали. Бедные животные, простоявшие долгое время в холодной воде, не могли сами подняться на катер. Остальную живность сельчане вынуждены были распихивать по сеновалам, а сами перебрались на чердаки. По ночам на улице минусовая температура, а чердаки не обогреешь…

Некуда возвращаться

Достучаться до чиновников сельчанам помогают и общественники из Комитета спасения Печоры. Но жители возмущены: где власть, МЧС?! И что в такой ситуации сможет в одиночку сделать 77-летний глава поселения Ю. Филиппов?

Сельчан беспокоит и то, что после спада воды им некуда будет возвращаться. Дома и хозпостройки разрушены, уплыли и все запасы дров.

— Самое главное — нет человеческих жертв, сельчане стойко переносят стихийное бедствие, — отмечает глава поселения «Щельябож» Юрий Филиппов. — Праскан — вымирающая деревня. Там, кроме небольшого магазина сельпо, ничего нет. Люди живут своим хозяйством да тем, что дает природа. За время затопления деревни я каждый день туда ездил на лодке. По просьбе жителей доставлял то хлеб, то в канистрах питьевую воду. Общался со всеми оставшимися там жителями. Кого-то застал на чердаках, на сеновале, на лодках. 82-летней жительнице Елене Мольковой родные временное пристанище обуст-

роили на сеновале, туда даже сумели поднять диван. Эвакуироваться престарелая жительница отказалась — большую воду она хочет пережить вместе с родными.

Настоящий потоп

— Пострадавшим от наводнения предусмотрены выплаты – на каждого по 360 рублей в день, — продолжает глава поселения. — После спада воды необходимо создать комиссию, подсчитать нанесенный ущерб, чтобы возместить его жителям, помочь восстановить разрушенное.

Волна паводка добралась и до деревни Захарвань, которая находится в 11 км от деревни Праскан. Там проживают 420 человек. Сложная обстановка в связи с наводнением остается также в селах Колва, Усть-Уса и Мутный Материк. Правда, по состоянию на 15 июня уровень воды в усинских реках значительно снизился.

Сигнал «SOS!» посылают и жители отдаленной ижемской деревни Чаркабож. Как пишут в соцсетях, дома подтопило, деревня осталась без электричества и связи. А руководство района так и не предоставило чаркабожцам

обещанный дизель-генератор.

Вчера режим ЧС объявлен в селе Няшабож, где затопило более 20 домов.

В зоне бедствия оказались и населенные пункты Усть-Цилемского района: Трусово, Нерица, Бугаево, Окунев Нос.

Наталья КОЛОДИНОВА.