В «Трибуну» поступила копия коллективного письма жителей поселка Якуньель Прилузского района к властям района и республики, в котором они сообщают, что могут оказаться «отрезанными от мира», поскольку единственный мост через реку из их поселения, «ведущий к цивилизации», пришел в негодность и вот-вот рухнет. Обиды на равнодушие властей копились годами, поэтому вместе с жалобой на разваливающийся мост жители рассказали и о других проблемах. Приводим письмо с некоторыми сокращениями.

Обидно до слез

«Выезжая в районный центр, мы видим, какие колоссальные денежные средства вкладываются в создание инфраструктуры, в глаза бросаются асфальтированные тротуары, красивые детские площадки, многое другое. А вот проблемы и заботы жителей нашего поселка остаются только нашими проблемами. Об асфальтированных тротуарах и деревьях в виде сакуры нам остается только мечтать.

Отношение руководства района откровенно издевательское и высокомерное. Создается ощущение, что мы, граждане РФ, живем тут ради чиновников района, а не они работают во благо жителей. Такое ощущение, что мы живем в «зазеркалье», что у нас все наоборот.

Мост, который стал притчей во языцех, ремонтировался многократно, но ни разу местные органы не отчитались ни о средствах, потраченных на ремонт, ни о качестве. Работы принимались представителями районной власти, но состояние моста с каждым годом все хуже и хуже.

В настоящее же время – новый «подарок» от районных властей: закрытие школы. Решение об этом озвучила заместитель главы администрации района Наталья Жук. На вопросы жителей и работников школы она заявила, что «обсуждать тут нечего, вопрос о закрытии школы решен». При этом гостья из райцентра поделилась опытом, который она почерпнула в Финляндии. Там, оказывается, детей возят в школу на автобусах повсеместно.

Да, и нам хотелось бы жить как в Финляндии, однако сравнивать уровень жизни в нашем поселке и в другой стране, по крайней мере, безграмотно. Подобные сравнения очень раздражают и создают напряженность. Многие из нас в Финляндии никогда не были, но мы не считаем себя людьми второго сорта и хотим на своей земле жить достойно.

«Без меня меня женили»

Известие о закрытии школы стало полной неожиданностью не только для родителей учеников, но и для учителей. Оказалось, что вопрос о «реорганизация МБОУ «СОШ пст. Якуньель» внесен в план по реорганизации в связи со снижением количества

обучающихся.

16 июня состоялось заседание комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации СОШ поселка Якуньель. По всей видимости, представителей поселка и учителей школы в комиссии не оказалось. В результате получилось так, что решили все за нас».

Услышьте нас!

Заканчивалось письмо-обращение так: «Просим взять на контроль вопросы по закрытию школы в поселке Якуньель и реконструкции либо строительству моста, а также решение вопроса о надлежащем исполнении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья».

На письмо жителей отдаленного поселка откликнулась депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина. Она направила запрос в республиканскую прокуратуру. О результатах проверки и принятых решениях газета сообщит.

Анатолий ПОЛЬКИН.