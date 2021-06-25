Живи трезво!

На День молодежи запретят продажу алкоголя.

27 июня во всех магазинах на территории республики будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Напомним, в Коми действует закон, согласно которому установлены дни запрета продажи алкоголя. Ближайшие такие дни, помимо Дня молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля) и День знаний (1 сентября).

Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. За нарушение закона предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц.